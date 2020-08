Betzhorn

Sie tobte schon als Kind im Heiligen Hain umher. Und noch heute ist das Heidegebiet der Lieblingsort von Sonja Gründemann, wenn sie zurück in die Heimat kommt. Für die Serie „ Lieblingsorte“ hat sie der Aller-Zeitung verraten, warum das so ist.

„Hier herrscht eine unfassbare Ruhe. Das ist Natur pur, hier kann ich runter kommen“, schwärmt Sonja Gründemann vom Heiligen Hain. Klar, hin und wieder ist ein vorbeifahrendes Auto auf der Kreisstraße 5 zu hören, doch schnell ist es vorbei, und dann ist es wieder still. Bis auf den Gesang der Vögel und das Rauschen des Windes. Und ja, vor allem während der Heideblüte im August und September kommen auch viele Touristen in das Naturschutzgebiet. „Aber das ist auch gut so, dafür ist die Natur ja da.“ Doch meistens ist es selbst in dem beliebten Ausflugsziel ruhig.

Der Lieblingsort von Sonja Gründemann ist der Heilige Hain. Hier hat sich die in Betzhorn aufgewachsene Autorin, Sängerin, Business-Trainerin und Bühnenexpertin bereits als Kind wohl gefühlt.

Schon als Kind war Sonja Gründemann – sie ist Jahrgang 1977 und ab ihrem vierten Lebensjahr in Betzhorn aufgewachsen – oft im Heiligen Hain unterwegs. „Wir sind hier mit dem Fahrrad umher gesaust.“ Auch an den Tümpel, der ein wenig versteckt in einem der dichter bewachsenen Bereiche liegt – hier gibt es auch einen kleinen Wald aus seltsam, fast mystisch verwachsenen Kiefern, Fichten, Eichen und Birken –, kann sie sich gut erinnern. „Ich hoffe, dass ich den mal meiner Tochter zeigen kann. Damals gab es da Unmengen von Kaulquappen.“

Ihre Tochter Amelie ist jetzt vier und ebenfalls begeistert von der Heide, freut sich an den Blumen und den ersten blühenden Erikapflanzen bei diesem Besuch in Sonja Gründemanns Heimat. Das seit 1913 – anfangs zumindest in Teilen – unter Naturschutz stehende Heidegebiet und wahrscheinlich auch der Tümpel haben übrigens den Heidedichter Hermann Löns zu seiner Erzählung „Der Quellbrink“ inspiriert.

Von Hamburg aus tourt Sonja Gründemann durch ganz Deutschland

Heute lebt Sonja Gründemann in Hamburg, arbeitet dort als Schauspielerin, Sängerin, Autorin, als Business-Trainerin und Bühnenexpertin. Studiert hat sie in Mannheim unter anderem Betriebswirtschaftslehre, hat in Hamburg eine Ausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel absolviert. Sie tourt als Melodic Rock-Pop-Cover „Sonja und Esther“ mit Esther Jung durch ganz Deutschland. Und steht mit ihren Bühnenprogrammen wie „Plötzlich Mama“, „Alltagswahnsinn – Leben zwischen Kind, Karriere, Männern und Maniküre“ oder „Typisch Frau?!“ auf der Bühne – immer wieder auch in der Heimat wie am 23. August bei einer Open-Air-Veranstaltung an der Wittinger Stadthalle.

Was Sonja Gründemann mit dem Wörtchen „Heimat“ verbindet

Da ist es wieder, dieses Wörtchen „Heimat“. „Ich kehre gerne hierher zurück. Hier lebt meine Mutter, leben viele meiner Freunde“, erklärt sie. In Betzhorn hat sie im Spielmannszug musiziert, dort voltigiert. Im Landkreis Gifhorn leben die Schwiegereltern, hat sie ihr Abitur gemacht. Und natürlich auch andere schöne Orte kennen gelernt. Zum Beispiel den Gifhorner Schlosssee oder die Teichanlage in Teichgut oder den sogenannten Fischerwald am Wahrenholzer Sportpark. Ihr Lieblingsort aber bleibe der Heilige Hain.

