Samtgemeinde Wesendorf

Es sind vor allem Baugebiete, die in einigen Gemeinden der Samtgemeinde Wesendorf eine Überarbeitung des Flächennutzungsplanes notwendig machen. In jüngster Sitzung hat der Samtgemeinderat jetzt diesen Änderungen zugestimmt – und damit für die weitere Planung vor Ort den Weg frei gemacht.

Wagenhoff will bereits seit einigen Jahren im Norden wachsen. Geplant ist, im Bereich Wendelberg ein etwa fünf Hektar großes Baugebiet auszuweisen. Gekauft hat die Gemeinde das Gelände, auf dem in den vergangenen Jahren das Osterfeuer brannte, bereits 2015. Auf der Fläche sollen rund 40 Grundstücke ausgewiesen werden.

Das Wahrenholzer Baugebiet soll rund 6,6 Hektar groß werden

Rund 6,6 Hektar groß ist die derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche, die mit der Änderung in Wahrenholz als Baugebiet ausgewiesen werden soll. Sie liegt im Süden des bebauten Ortsrandes an der Berliner Straße. Die Gemeinde rechnet damit, dort rund 50 Grundstücke ausweisen zu können – denn die Nachfrage nach Bauland ist in Wahrenholz ungebrochen hoch. Für das Vorgänger-Baugebiet, Im Syke III, hatte es 160 Bewerber gegeben für 40 Grundstücke.

Auch Groß Oesingen will weiter wachsen. Neben dem Ausbau der Infrastruktur durch die Ansiedlung beispielsweise eines Einkaufsmarktes und einer Logopädiepraxis weist die Gemeinde kontinuierlich neue Baugebiete aus. Auf Grundlage der Flächennutzungsplanänderung soll jetzt ein weiteres im Nordosten zwischen dem Friedhofsweg und der Klein Oesinger Straße entstehen – das Siekfeld III in einer Größe von etwa 3,5 Hektar.

Auch auf dem Campus in Wesendorf sollen Einfamilienhäuser entstehen

Einfamilienhäuser und Altenwohnen sollen auf der 22,5 Hektar großen Fläche entstehen, die von der Gemeinde Wesendorf im Campus zur Flächennutzungsplanänderung angemeldet worden war. Hier soll einem Investor – die Pläne wurden bereits auf Gemeindeebene ausgiebig diskutiert – eine „parkartig durchgrünte Wohn- und Mischnutzung“ ermöglicht werden.

Von Thorsten Behrens