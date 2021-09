So steht es um die Zusammensetzung der Räte in der Samtgemeinde Wesendorf

Samtgemeinde Wesendorf

Die Kommunalwahl ist vorbei – und in vielen Räten gibt es zum Teil gravierende Änderungen. In der Samtgemeinde Wesendorf sind vor allem der Samtgemeinderat sowie der Schönewörder Rat davon betroffen. Die AfD ist in Wagenhoff und Wesendorf eingezogen, unabhängige Gruppierungen sowie Einzelbewerber spielen wie bereits 2016 eine Rolle.

Die Mehrheitsfindung im Samtgemeinderat könnte sich als schwierig erweisen. Die CDU hat einen Sitz verloren, hat jetzt noch elf, die SPD bleibt bei zehn. Grüne, FDP, GfW, UfSG haben jeweils einen Sitz, Miteinander für die Samtgemeinde zwei. Die AfD hat drei Sitze gewonnen. Die Suche nach Partnern könnte sich für CDU und SPD als langwierig erweisen, Zugeständnisse beispielsweise in Form von Vorsitzen in Fachausschüssen dürften notwendig sein. Allerdings: Da CDU und SPD den neuen Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze gemeinsam unterstützt haben, schließt Herbert Pieper (CDU) zumindest Gespräche über einen Schulterschluss der beiden großen Parteien im Samtgemeinderat nicht aus – und auch Tobias Heilmann (SPD) könnte sich eine weitergehende Zusammenarbeit vorstellen.

So sieht es in den sechs Gemeinderäten aus

Eine leichte Verschiebung gibt es im Groß Oesinger Gemeinderat. Die CDU hat 10,4 Prozent Stimmen und damit einen Sitz verloren – an Einzelbewerberin Regina Hannuschka (7,48 Prozent der Stimmen). Die SPD hat Stimmen gewonnen, bleibt aber bei drei Sitzen. Das Mehrheitsverhältnis bleibt aber stabil, damit dürfte die CDU auch den künftigen Bürgermeister stellen – möglicherweise Ewald Heers, der mit 569 die meisten Stimmen geholt hat. Der bisherige Bürgermeister Jürgen Schulze (CDU) ist nicht mehr angetreten.

CDU, SPD und Grüne im Wagenhoffer Gemeinderat mussten jeweils Stimmen an die AfD abgeben, die mit einem Sitz und 10,49 Prozent in das Gremium einzieht. Den Sitz hat die SPD verloren. Damit könnte es spannend werden bei den künftigen Mehrheiten – die CDU hat vier Sitze, die SPD fünf sowie AfD und Grüne jeweils einen.

Das Zünglein an der Waage in Ummern

Pattsituation im Gemeinderat Ummern: Die FWGU hat einen Sitz verloren und kommt damit auf fünf – ebenso wie die SPD. Der Sitz geht an die Einzelbewerberin Marita Grabert-Schwark. Sie ist damit bei künftigen Ratsentscheidungen das Zünglein an der Waage. Allerdings: Laut Tobias Heilmann (SPD), der mit 422 auch die meisten Stimmen erhielt, soll es Gespräche mit der Einzelbewerberin wie auch mit der FWGU geben, um gemeinsam zum Wohle der Gemeinde zu arbeiten – und Gespräche auch darüber, wer letztlich Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden soll. Ob Heilmann selbst für den Posten zur Verfügung steht, wird die Stichwahl zeigen, in der es am 26. September gegen Dr. Andreas Ebel um den Landratsposten geht. Gewinnt Heilmann dann, muss er sein Mandat im Gemeinderat niederlegen.

Im Wesendorfer Gemeinderat müssen sowohl CDU als auch SPD und WGW je einen Sitz abgeben. Die Sitze gehen an Melanie Schulze (Miteinander in der Gemeinde) sowie die AfD (zwei Sitze). Stärkste Partei bleibt aber die SPD mit sieben Sitzen vor der CDU mit fünf und der WGW mit zwei. Hier könnte die WGW für eine klare Mehrheit sorgen – oder für eine Art Patt. „Eine schwierige Situation, das kam auch etwas überraschend. Wir müssen jetzt erst intern über die Möglichkeiten reden“, sagt Karsten Schulze (WGW).

Die CDU im Wahrenholzer Gemeinderat hat einen Sitz und damit ihre absolute Mehrheit verloren. Sie kommt jetzt auf sieben Sitze, die anderen Parteien (UfW drei, SPD zwei, Grüne und FDP sowie Balke je einen) auf insgesamt acht. Hier kommt es jetzt darauf an, ob es der CDU gelingt, einen Partner zu finden. Beispielsweise in der UfW mit ihren drei Sitzen – eine denkbare Konstellation für Bürgermeister Herbert Pieper. Das sieht auch Andreas Manthey (UfW) so.

Das sind die Gewählten in der Samtgemeinde Samtgemeinderat: CDU: Herbert Pieper, Ewald Heers, Dirk Wegmeyer, Guido Weichsel, Jürgen Laue, Ernst-Adolf von der Ohe, Mirijam Müller, Jürgen Schulze, Friedrich Prilop, Marion Weseloh, Alexander Stanjeck. SPD: Tobias Heilmann, Siegfried Weiß, Anja Menzendorf, Holger Schulz, Andreas Hoffmann, Frank Jäger, Johannes Scheel, Jürgen Hildebrandt, Stefan Franke, Otto Gottschalk. Grüne: Jörg Mantei. AfD: Dominik Lebendig, Andrea Zacharias, Peter Zoch. FDP: Ernst Schreiber. UfSGW: Andreas Manthey. GfW: Heinrich Buchholz. Miteinander in der Samtgemeinde: Gerald Flohr, Melanie Schulze. Gemeinderat Groß Oesingen (11 Sitze): CDU (7): Ewald Heers, Ernst-Adolf von der Ohe, Hans-Jürgen Lübbe, Tim Olvermann, Friederike Fickendey-Engels, Mathias Buhr, Heinrich Heers. SPD (3): Anja Menzendorf, Rolf Malzahn, Jana Müller. Einzelwahlvorschlag Hannuschka: Regina Hannuschka. Gemeinderat Schönewörde (9): CDU (2): Norbert Weidl, Burkhard Köhler. SPD (1): Frank Jäger. Einzelwahlvorschlag Flohr: Gerald Flohr. GfS (4): Heinrich Buchholz, Klaus Christian Müller, Benjamin Kröger, Nicolas Müller. Gemeinderat Ummern (11): SPD (5): Tobias Heilmann, Walter Meyer, Konstantin Diz, Otto Gottschalk, Frank Winter. FWGU (5): Lena-Sophie Laue, Mirijam Müller, Holger Tietje, Michael Albs, Jürgen Laue. Einzelwahlvorschlag Grabert-Schwark: Marita Grabert-Schwark. Gemeinderat Wagenhoff (11): CDU (4): Hartmut Bödecker, Uwe Niebuhr, Marco Propfe, Alexander Stanjek. SPD (5): Claudia Bergmann, Christian Pressel, Andreas Wedler, Jürgen Rahmfeld, Kai Jorkuweit. Grüne (1): Jörg Mantei. AfD (1): Peter Zoch. Gemeinderat Wahrenholz (15): CDU (7): Herbert Pieper, Marie Evers, Ernst Storm, Herbert Nordmann, Henry Friedrich-Wilhelm Meyer, Marion Weseloh, Maik Knut Germer. SPD (2): Johannes Scheel, Hans-Heinrich Fromhage. Grüne (1): Jakob Dresse. FDP (1): Heide Schuster. UfW (3): Andreas Manthey, Stefan Pieper, Ernst Pape. Balke: Olaf Balke. Gemeinderat Wesendorf (17): CDU (5): Guido Weichsel, Dirk Wegmeyer, Eduard Ebel, Friedrich Prilop, Beatrice Kranich. SPD (7): Siegfried Weiß, Holger Schulz, Andreas Hoffmann, Jürgen Hildebrandt, Firat Ekinci, Andrea Nehrig, Reiner Fromhage. AfD (2): Dominik Lebendig, Andrea Zacharias. WGW (2): Karsten Schulze, Anne Welk. Miteinander in der Gemeinde: Melanie Schulze.

Neue GfS räumt in Schönewörde ab

Spannend wird es im Gemeinderat Schönewörde. Die CDU hat von vier Sitzen zwei verloren, die SPD von vier Sitzen drei, die FWS ist ganz raus. Mit 45,83Prozent und vier Sitzen stellt die neu aufgestellte GfS jetzt die Mehrheit. Zur Frage bezüglich des Bürgermeisterpostens will sich die GfS laut Vorstandsmitglied Heinrich Buchholz noch nicht äußern – dazu soll es erst eine Vorstandssitzung geben. Der amtierende Bürgermeister Gerald Flohr (ehemals CDU) ist als Einzelbewerber angetreten und hat zwei Sitze geholt – von denen einer verfällt. Damit gibt es möglicherweise künftig bei acht Sitzen öfter mal eine Patt-Situation.

Von Thorsten Behrens