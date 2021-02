So sieht es in der neuen DRK-Kita in der ehemaligen Schule in Schönewörde aus

Schönewörde

Im Moment herrscht nicht viel Betrieb in den Kitas der Samtgemeinde Wesendorf. Wegen Corona laufen die Einrichtungen nur im Notbetrieb. Vor der Pandemie allerdings waren Kitaplätze Mangelware, und der Bedarf wird auch anschließend wieder hoch sein. Ein Baustein, um da gegen zu wirken, ist die Schaffung einer neuen Kita in Schönewörde.

Am Montag startet die ihren Betrieb, ebenfalls erst einmal im Notbetrieb mit nur vier Kindern und zwei Betreuerinnen. Am Freitag gewährten Leiterin Sandra Kausch, Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister René Weber sowie Schönewördes Bürgermeister Gerald Flohr der Presse schon einmal einen Vorab-Einblick in die neue Einrichtung.

Offenes Gruppenkonzept für die 50 Kita-Kinder

Vor allem eines fällt auf: Die DRK-Kita in Schönewörde ist räumlich äußerst großzügig. Das liegt daran, dass das Gebäude der ehemaligen Grundschule im Schulweg genutzt wird. „Rund 400 Quadratmeter“, sagt Flohr, im Außenbereich kommen weitere 600 Quadratmeter hinzu. Es gibt zwei Gruppenräume mit Platz für insgesamt 50 Kinder. „Ein Raum hat verschiedene Ecken für Spielen, Kochen, Lesen, Bauen“, erklärt Kausch. Im zweiten Gruppenraum liegt der Schwerpunkt auf Experimentieren und Forschen. „Aber wir haben ein Konzept mit offenen Gruppen“, so Kausch weiter. Soll heißen: Alle Kinder können je nach Laune einen der beiden Räume nutzen. Es gibt einen Bewegungsraum, große Mitarbeiterräume und ein Foyer, in dem locker eine weitere Gruppe untergebracht werden könnte.

Auch der Außenbereich birgt ein paar tolle Besonderheiten. Da ist beispielsweise der Bobbycar-Parcours mit verschiedenen Materialien, aus denen der Weg gebaut wurde. Oder das hölzerne Klettergerüst zwischen den Bäumen auf dem ehemaligen Schulhof. Den kennt übrigens nicht nur Flohr noch aus seiner eigenen Grundschulzeit. Auch die ehemalige Wahrenholzer Bürgermeisterin Friedhilde Evers ging hier zur Schule, verrät der Bürgermeister.

Viel Interesse von Seiten der Schönewörder Bürger

Viel Platz passt gut ins Konzept der DRK-Bewegungskita. Kausch, die auch die Schönewörder DRK-Kita am Heidberg leitet, will künftig auf eine enge Kooperation beider Einrichtungen setzen. Dennoch legt sie Wert darauf, dass die neue Kita keine Außenstelle der bestehenden ist, sondern eine vollständige und autarke Einrichtung. Sie freut sich auf die neue Aufgabe: „Es ist das erste Mal in meinem Berufsleben, dass ich bei einer Kita vom ersten Tag an dabei bin. Das ist spannend.“

Und sie freut sich über das große Interesse der Schönewörder Bürger an der neuen Kita. „Ich hoffe, wir können uns dafür im Sommer mit einem kleinen Einweihungsfest bedanken.“ Während sie das sagt, werkeln im Außenbereich Mitglieder der Dienstags-Donnerstags-Kolonne (DiDoKo) herum. Das sind laut Flohr Dorfbewohner, die sich erst kürzlich zusammengefunden haben und immer dann helfend zur Stelle sind, wenn in der Gemeinde etwas anliegt. Wie jetzt bei den Arbeiten an der Kita. Dem Dank an alle Beteiligten schließen sich Flohr und Weber an: „Der Umbau hat nur ein halbes Jahr gedauert. Das hätten wir mit einem Neubau nie geschafft. Das in so kurzer Zeit und trotz Corona – toll.“

Bisher wurden 380 000 Euro investiert, 530 000 Euro sollen noch folgen

Investiert hat die Samtgemeinde – sie hat das Gebäude für vorerst zwölf Jahre von der Gemeinde gemietet – in den Innenbereich rund 180 000 Euro. Die Gemeinde hat bisher 200 000 Euro in die Sanierung der ehemaligen Schule gesteckt. Weitere 50 000 Euro sollen folgen – sowie 480 000 Euro Fördermittel für die energetische Außensanierung von Türen, Fenstern und Dach.

Von Thorsten Behrens