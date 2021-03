So läuft ein Vormittag in der neuen Waldkindergartengruppe im Oesinger Wikoloh

Teichgut/Groß Oesingen

Eigentlich sollen sich die Kinder ja zum Morgenkreis sammeln, der immer neben dem Treffpunkt stattfindet, an dem die Eltern ihre Kinder abliefern und auch wieder abholen. Doch das Sammeln ist schwierig. Ein Junge sitzt entspannt auf einer Decke und schnitzt, ein Mädchen klettert auf einem Haufen ausgedienter Weihnachtsbäume herum und nutzt sie als Trampolin. Ein paar andere Kinder sitzen schon auf Baumstämmen und warten auf den Rest – die Waldkindergartengruppe im Wikoloh startet in den Tag.

„Die Nadelbäume sind unser Waldtrampolin, und wir bauen aus ihnen Unterschlupfe für Kleintiere“, erklärt Marion Gertken, eine der Erzieherinnen. Der Ansatz dabei: Die Kinder sollen den Wald nicht nur als Spielplatz sehen, sondern auch als Naturraum, der zu schützen ist. Schließlich ist der Morgenkreis komplett. In das Gruppenbuch trägt Erzieherin Silvia Horstkötter die Namen der Kinder ein, die heute dabei sind. Sie kommen aus Wesendorf, Ummern, Wahrenholz – die einzige Waldkindergartengruppe in der Samtgemeinde Wesendorf steht grundsätzlich auch allen Kindern der Samtgemeinde offen. Allerdings sind die Plätze auch für das kommende Kita-Jahr schon alle vergeben.

Das Ziel: Eine rustikale Hütte mit Holzofen

In das Gruppenbuch kommt auch ein Wetterbericht, den die Kinder abgeben. Und das Datum – auch das nennen die Kinder, so lernen sie Tagesdaten, Wochentage, Monatsnamen. Noch ein Lied – und dann geht es los über einen von drei festgelegten Wegen, die gekennzeichnet sind mit Fähnchen in den Bäumen, und welche die Kinder gut kennen. Das Ziel: Das Waldstück, das der Gruppe zur Verfügung steht, mit vielen Möglichkeiten zum Spielen, einer rustikalen Hütte mit Holzofen, einem kleinen Angelteich, einem alten Anhängerwagen. „Den hat uns die Oesinger Schützengilde gesponsert. Da frühstücken wir drin“, sagt Gertken.

Unterstützung gibt es überhaupt einige, freuen sich die Erzieherinnen. Die Oesinger Jäger und die Feuerwehr, die Gemeinden Groß Oesingen und Wahrenholz, die Eltern, Unternehmer und Privatleute aus den Orten. Und die Landfrauen aus Oesingen. „Die haben uns Bäume gesponsert, mit denen wir den Wald etwas aufgeforstet haben.“ Diese Bäume zu pflegen sei Teil der Aktivitäten. 50 Bäume hat auch der Betreiberverein des Bauernhofkindergartens gesponsert. Und jedes Kind hat außerdem einen Baum, ein heimisches Gewächs, an einer Art Allee im Wald gepflanzt – mit seinem Namen und Schutzdraht und dem klaren Auftrag zur Pflege.

Polizeistation, Feenwald und eine kleine Werkstatt

Doch heute stehen andere Dinge an. Ein paar der Jungs verschwinden auf dem Gelände, das die Gruppe nutzt, Richtung Baumwurzel, wo sie eine Polizeistation eingerichtet haben. Ein Mädchen erzählt vom Feen- und vom Wichtelwald auf dem Gelände. Ein paar andere Kinder sitzen mit Erzieherin Sarah Koch an einem Tisch, sie basteln und malen, schulen so ihre Feinmotorik. Einmal die Woche arbeiten die künftigen Schulkinder an einem gemeinsamen Projekt – wie dem großen Webrahmen, der zwischen zwei Bäumen hängt. Die Projekte fördern die Sozialkompetenzen. In der Hütte gibt es eine kleine Werkstatt – „Wir basteln uns unser Spielzeug aus Naturmaterialien selbst“ –, einen Spieleraum mit kleiner Bibliothek, Sitzecken.

Über allem steht die Überschrift Bewegung: „Wer sich bewegt, dem wird nicht kalt. Der hat keine Langeweile, bleibt gesünder.“ Und die Überschrift Eigenverantwortung: „Wir wollen die Kinder für die Schule vorbereiten.“ Dazu gehört auch, Schleifen zu lernen und selbst auf den eigenen Rucksack aufzupassen.

Langer Weg vom gewünschten zum realen Betriebsstart

Die Gruppe – derzeit sind es 13 Kinder, ab Anfang April 15 – um die Erzieherinnen Marion Gertken, Silvia Horstkötter, Sarah Koch und Lea Grabowski hätte eigentlich schon im Sommer vergangenen Jahres an den Start gehen wollen. Doch es brauchte seine Zeit, um alle Auflagen zu erfüllen und die benötigte Baugenehmigung zu bekommen. Offizieller Start war dann schließlich Anfang Dezember, vorher trafen sich die Kinder im Bauernhofkindergarten Abenteuerland in Teichgut, legten ab und zu mal einen Waldtag ein. Die Gruppe ist eine Art Außenstelle des Bauernhofkindergartens, es gibt eine enge Kooperation. So richtig in Gang gekommen ist der Betrieb aber wegen Corona erst Mitte März, nachdem im Regelbetrieb alle Kinder wieder dabei sein durften.

Von Thorsten Behrens