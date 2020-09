So hat sich Schönewörde in den Jahrzehnten verändert

Schönewörde

Auf den ersten Blick scheint sich nicht viel in Schönewörde verändert zu haben. An einigen markante Punkte scheint die Zeit seit der ersten urkundlichen Erwähnung 1318 ohne Spuren vorüber gegangen zu sein. Andere Stellen wiederum haben vor allem im Laufe der vergangenen 100 Jahre immer wieder Veränderungen erfahren. Die Aller-Zeitung hat einige alte Fotos herausgesucht und den jeweiligen Motiven Aufnahmen von heute gegenüber gestellt.

Gasthaus Albert Wöhlecke: 1929 entstand dieses Foto, als das Gasthaus noch als Bahnhofsgaststätte in Betrieb war. Quelle: Archiv

Für Aufschwung sorgte in dem heutigen 1000-Seelen-Ort im Jahre 1900 der Anschluss an die Bahnstrecke Braunschweig-Wieren. Wie jeder andere Bahnhof bekam auch Schönewörde ein Bahnhofsgasthaus mit Hotel – das in den 1920er Jahren auch als Gasthaus Albert Wöhlecke bekannt war. „Hier wurde das erste Heideblütenfest in der Lüneburger Heide gefeiert“, erinnert sich Schönewördes Bürgermeister Gerald Flohr. Das Gebäude steht heute noch. Aus ihm ist inzwischen ein Wohnhaus geworden, bei dem die obere Etage der damaligen Bahnhofsgaststätte abgetragen wurde. Auch alte Nebengebäude wurden liebevoll restauriert und so erhalten.

Auch an anderer Stelle haben sich die Gebäude zwar etwas verändert, aber dennoch ihr ursprüngliches Gesicht behalten – nämlich im Einmündungsbereich Dorfstraße und Im Winkel. Die Straße hat inzwischen eine Asphaltdecke, Bäume stehen an anderen Stellen.

Einmündungsbereich Dorfstraße und Im Winkel: In den 1950er Jahren sah es hier so aus. Quelle: Archiv

Ins Auge fällt nach wie vor das alte Schulgebäude in der Lindenstraße. 1927 traten hier die Schützen beim Kinderschützenfest an – da war sie laut Bürgermeister Flohr aber schon nicht mehr als Schule im Betrieb. Denn kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstand am Schulweg die damals neue, heute Alte Schule, in die im August eine Außengruppe der DRK-Kita einzieht.

Die ehemalige Schule in der Lindenstraße: Das Foto entstand 1927 beim Kinderschützenfest. Quelle: Archiv

Das ehemalige Schulgebäude in der Lindenstraße steht mittlerweile unter Denkmalschutz, die Gemeinde hatte geplant, im Rahmen der Dorfentwicklung einen Gemeindetreffpunkt in dem Gebäude einzurichten – die Pläne dann aber wegen der Kosten und der angespannten finanziellen Lage der Gemeinde fallen lassen. Anders als beim benachbarten Denkmal. Es soll Flohr zufolge auf jeden Fall mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung saniert werden. Sein Bild hat es in den vergangenen Jahren bereits ohne diese Fördermittel verändert – so war vor einigen Jahren ein Lattenzaun um das Denkmal gebaut worden, der aber vor zwei Jahren wieder verschwunden ist.

Von Thorsten Behrens