So funktioniert der Bürgerentscheid in Schönewörde

Schönewörde

Die Bewohner der Gemeinde Schönewörde sind aufgerufen, am Sonntag, 1. November, darüber zu entscheiden, ob die Gemeinde Schönewörde den Ausbau von Straßen und Wegen so lange aussetzt, bis der niedersächsische Landtag eine gesetzliche Neuregelung der Straßenausbaubeiträge verabschiedet, allerdings maximal bis zum 25. November 2021.

Die Aussetzung des geplanten Straßen- und Wegeausbaus längstens bis 25. November 2021

Das Bürgerbegehren wird wie folgt begründet: „Die Gemeinde Schönewörde beabsichtigt, in naher Zukunft diverse Straßen und Wege auszubauen. Viele zur Entscheidung eingereichte Petitionen und Anträge zur Neuregelung der Straßenausbaufinanzierung liegen aktuell dem Niedersächsischen Landtag vor. Bis hierzu eine Entscheidung getroffen ist, kann ein Ausbau der Straßen und Wege ausgesetzt werden. Die Aussetzung des geplanten Straßen- und Wegeausbaues sollte längstens bis zum 25. November 2021 andauern. Bis dahin sind Erhaltungsmaßnahmen im notwendigen Rahmen ausreichend.“

Die Abstimmungsberechtigten – das sind alle, die auch bei Kommunalwahlen wahlberechtigt sind – können zwischen 8 und 18 Uhr im Sportzentrum ihre Stimme abgeben, dafür ist die Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses erforderlich. Auf dem Stimmzettel gibt es zu der eingangs genannten Frage zwei Kreise zum Ankreuzen – entweder Ja oder Nein. Wer am Tag der Abstimmung verhindert ist, kann sich bei der Samtgemeinde Wesendorf einen amtlichen Stimmzettel samt Umschlägen besorgen und den ausgefüllten Stimmzettel so an die auf dem Briefumschlag angegebene Stelle senden, dass er dort spätestens am 1. November 18 Uhr vorliegt.

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz zum Thema Bürgerentscheid

Laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz ist der Bürgerentscheid verbindlich, wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen auf Ja lautet und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit ist das Bürgerbegehren abgelehnt. Bürgerentscheide sind verbindlich und einem gleichlautenden Beschluss der gewählten kommunalen Vertretung gleichgestellt.

