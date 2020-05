So erlebt Inka Drögemüller aus Lüben die Corona-Krise in New York

„Die Bilder, die in Deutschland von Corona in New York zu sehen sind, sind einseitig“, betont die Lübenerin. Die New Yorker seien krisenerprobt, das habe sich nicht zuletzt beim Anschlag am 11. September 2001 auf das World Trade Center gezeigt. „Das haben die Menschen hier auch geschafft. Und jetzt gehen sie jeden Abend um 19 Uhr auf die Straße und klatschen und trommeln als Dank für alle Helfer. Das ist typisch für diese Stadt, dieses Gefühl, dass wir das wieder schaffen.“

Doch es gebe auch erkrankte Kollegen sowie Mitarbeiter, die Angehörige verloren haben. „Und wer konnte, hat die Stadt verlassen. Denn hier ist es auch ziemlich eng. Die Menschen gehen nur raus, wenn sie wirklich müssen. Es sind wenig Flugzeuge und Fahrzeuge zu sehen, die Menschen tragen alle Masken. Und sie benehmen sich rücksichtsvoll“, sagt sie. Insgesamt vergleicht Inka Drögemüller die Situation mit der in den deutschen Großstädten.

Nicht in den USA ins Krankenhaus

Und: In dieser Situation krank werden möchte sie nicht. „Die Krankenhäuser sind nicht wie in Deutschland. Sie sind extrem überfüllt. Wenn ich ins Krankenhaus müsste, würde ich mir wünschen, in Deutschland zu sein.“ Nach Hause könne sie aber im Moment nicht. „Ich muss für meine Leute hier sein, auch wenn ich im Home-Office arbeite. Denn mit der U-Bahn möchte ich nicht fahren. Außerdem komme ich zur Zeit nicht nach Deutschland, und selbst wenn, dann würde ich nicht wieder in die USA gelassen.“ Ihre Leute – das sind in den fünf Abteilungen, für die sie als stellvertretende Direktorin verantwortlich ist, rund 230 Mitarbeiter. Insgesamt arbeiten am Museum etwa 2000 Menschen. Kontakt nach Hause, nach Deutschland, hat Inka Drögemüller natürlich trotzdem. „Ich telefoniere viel. Viele Leute melden sich und fragen, wie es mir geht.“

Gesundheitlich geht es ihr gut, doch die Lübenerin macht sich Sorgen um ihre Mitarbeiter. „In Deutschland werden die Einrichtungen durch Staat, Land und Kommunen finanziert, in den USA fast nur aus Spenden, über Stiftungen und Eintrittsgeldern. Einen Rettungsschirm wie in Deutschland gibt es hier nicht. Unser Museum hat ein Jahresbudget von rund 300 Millionen Dollar, derzeit rechnen wir damit, dass die Hälfte davon durch Corona fehlt – weil wir keine Eintrittsgelder mehr einnehmen und andere Veranstaltungen wie eine große Gala, die viel Geld einbringen, absagen mussten.“ Inzwischen gab es bereits Entlassungen. „Davor haben alle Angst.“ Über eine Spendenaktion sollen speziell die Gehälter weiter finanziert werden. Auch die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen des Museums wurden abgesagt. „Die holen wir wohl erst 2021 nach“, sagt Inka Drögemüller. Denn derzeit wisse noch niemand, wann große Veranstaltungen wieder möglich sein werden. „Aber wir hoffen, dass das Museum bald wieder öffnet. Für die Menschen in New York wäre das wichtig.“

Darum lebt Inka Drögemüller heute in New York Studiert hat die Lübenerin Inka Drögemüller, Jahrgang 1969, nach dem Besuch des Gymnasiums in Hankensbüttel Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Hochschule der Künste in Berlin. Nach dem Studium arbeitete sie im Kunsthandel für eine Firma mit Standorten in Berlin und New York – und lernte dabei ihren jetzigen Chef Max Hollein kennen. Mit ihm ging sie 2001 nach Frankfurt, er wurde Direktor der Schirn Kunsthalle, 2006 auch des Städel Museums und der Liebieghaus Skulpturensammlung. Inka Drögemüller übernahm immer mehr Aufgaben in allen drei Häusern und folgte Hollein, der 2018 Direktor im Metropolitan Museum of Art in New York wurde, 2019 nach. Derzeit ist sie stellvertretende Direktorin für fünf Abteilungen mit rund 230 Mitarbeitern.

Von Thorsten Behrens