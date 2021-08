Wesendorf

Die Sommerferien sind traditionell der Zeitraum, in dem an den Schulen im Lande eine Menge passiert – in baulicher Hinsicht. Statt Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften rücken dann Handwerker und Reinigungskräfte an, um Arbeiten auszuführen, die bei laufendem Unterrichtsbetrieb eher störend wären. Was für Arbeiten an den Schulen in der Samtgemeinde Wesendorf anstehen, wollte die AZ von Samtgemeindebürgermeister René Weber wissen.

Die Vorhaben wurden bereits im Zuge der Haushaltsplanungen im Herbst festgelegt. Weitere Maßnahmen seien nicht hinzugekommen, erklärt der Samtgemeindebürgermeister. Und die Maßnahmen würden bei Bedarf auch unabhängig von den Ferien erfolgen.

Warten auf erste Pläne für die Mensa Wahrenholz

Konkret wartet die Samtgemeinde derzeit auf erste Entwürfe für die Mensa der Grundschule Wahrenholz, die im kommenden Jahr den Ganztagsbetrieb aufnehmen soll. Die Mensa wird im ehemaligen Bürgerhaus neben der Schule entstehen. Mit den Entwürfen ist das Büro Fischer, Martens, Behn beauftragt. „Wir warten auf erste Entwürfe, um dann die Arbeitsgruppe einzuladen“, so Weber.

Für die Grundschule in Wesendorf stehen vor allem zwei Maßnahmen an. Für den Fahrstuhl an der Grundschule Wesendorf sind nun, nachdem die Baugenehmigung vorliegt, auch die Ausschreibungsunterlagen fertig, so dass die Verwaltung die Firmen zur Abgabe von Angeboten auffordern kann. Ob der Einbau dann noch in den Sommerferien zu schaffen ist, ist offen. Ebenso wie bei der geplanten Einzäunung. „Erste Rückmeldungen über die Preise zeigen, dass sie explodiert sind. Preissteigerungen um mehr als 30 Prozent sind zu tragen. Eine Firma hat berichtet, dass es Kunden gibt, die seit März 2021 auf die Lieferung warten, weil auch die Hersteller und Aufsteller nicht mit der Arbeit nachkommen“, so Weber.

„Derzeit liegen wir in den letzten Zügen, was die Mensa an der Grundschule in Groß Oesingen betrifft. Es zeichnet sich ab, dass die Firmen wohl ihre Bauhandwerksarbeiten bis zum Ende der Sommerferien abzuschließen schaffen. Allerdings ist der Küchenhersteller und der Möbellieferant für die Tische und Stühle wohl nicht in der Lage, bis zum Beginn des neuen Schuljahres seine Lieferungen und Einbauten zu schaffen.

Die rund eine Million Euro teure Sanierung der Turnhalle in Wesendorf wird noch etwas auf sich warten lassen. Es müssen noch Planungen für den notwendigen neuen Prallschutz erfolgen. Liegen die vor, wird die Arbeitsgruppe loslegen können. „Nach den Sommerferien“, sagt Weber.

Luftfilter sind auch in der Samtgemeinde Wesendorf ein Thema

Angesichts der Corona-Pandemie treibt die Samtgemeinde auch das Thema Luftfilter für die Schulen um. Konkret handeln wird die Samtgemeinde kurzfristig aber offenbar nicht. „Was Luftfilter betrifft, sieht sich der Bund in der Pflicht“, verweist Weber auf einen Beschluss des Bundes. Darin geht es um die Förderung der Beschaffung von mobilen Luftreinigern. 200 Millionen Euro sollen fließen an Einrichtungen, in denen Kinder unter zwölf Jahren betreut werden, weil ihnen in absehbarer Zeit kein Impfangebot gemacht werden kann. Das gilt auch für Schulen, die zugleich auch von älteren Kindern besucht werden. „Allerdings ist der Bund wohl noch nicht fertig mit der Förderrichtlinie, so dass die Kommunen noch nicht loslegen können. Und auch da wird es, wenn das Programm später zur Verfügung steht, sicherlich Lieferengpässe gebe. Da wird wohl schneller die Impfung für alle sein, als dass die Luftfilter von den Firmen, die die Dinger bauen, aufgestellt sein werden“, ergänzt Weber.

Von Thorsten Behrens