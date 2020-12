Prognose - Schülerzahlen an der Wesendorfer Oberschule steigen in den kommenden Jahren leicht an

Die Prognose von vor fünf Jahren, dass im Schuljahr 2021/2022 nur noch 223 Jungen und Mädchen an der Wesendorfer Oberschule unterrichtet werden, tritt nicht ein. Vielmehr werden es nach aktuellen Berechnungen 376 Kinder und Jugendliche sein. Aktuell sind es 364.