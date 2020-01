Schon wieder ein Gebäudebrand: Scheune steht in Flammen

Wunderbüttel

Das Dorfgemeinschaftshaus in Brome, Wohnhäuser in Gamsen, Müden und Wittingen: Zu den vier schweren Gebäudebränden im Landkreis Gifhorn, die es in diesem Jahr bereits gab, gesellt sich nun ein fünfter hinzu. In der Nacht zu Freitag brannte aus noch ungeklärter Ursache eine Scheune in Wunderbüttel aus. Verletzt wurde dabei niemand.

Zur Galerie Großalarm: In Wunderbüttel brannte eine Scheune aus. Es ist bereits der fünfte schwere Gebäudebrand im Landkreis Gifhorn in diesem Jahr.

Um kurz vor 19 Uhr erfolgte die Alarmierung für die Wittinger Feuerwehr. Schnell war klar: Die Scheune brannte in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte aus Emmen und Hankensbüttel wurden nachalarmiert. Schließlich waren 112 Kräfte im Einsatz. Einsatzleiter Adrian Krücke hatte zudem zahlreiche Fahrzeuge zur Verfügung, um auf benötigte Ausrüstung zurückzugreifen. Zahlreiche Atemschutzgeräteträger wurden eingesetzt.

Stroh in der Scheune

Die Zusammenarbeit klappte offenbar gut, denn die Wehren – bereits am 5. Januar hatten acht Feuerwehren aus dem Bereich Wittingen im Stadtgebiet gemeinsam einen Gebäudebrand bekämpft. Dabei erlitten die fünf Bewohner Rauchvergiftungen, der Schaden belief sich auf 300 000 Euro. Ein Autofahrer hatte die Bewohner mit seiner Hupe alarmiert. Ursache damals: ein technischer Defekt.

Diesmal steht die Ursache noch nicht fest, auf die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Polizei hat die Arbeit aufgenommen. In dem Gebäude wurde Stroh gelagert.

