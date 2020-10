Schönewörde

Der Rat der Gemeinde Schönewörde beschloss bei seiner jüngsten Sitzung am Montagabend die Förderanträge zum Um- und Anbau der Halle des Sport- und Gemeindezentrums sowie für die Umgestaltung der Straße „Dorfplatz“. Beide Beschlüsse fielen einstimmig, sodass noch rechtzeitig bis zum 15. Oktober die Anträge im Dorferneuerungsprogramm beim Amt für Landesentwicklung vorliegen.

Bürgermeister Gerald Flohr ( CDU) erläuterte noch einmal die Verschiebungen innerhalb der Kategorien der Prioritätenliste, die aufgrund der letzten Arbeitsgruppensitzung erarbeitet wurden: Zunächst hatte die Arbeitsgruppe Empfehlungen gegeben, was nach Abstimmung mit dem Planungsbüro Warnecke in die Kategorie I der Prioritätenliste sollte. Das war die Alte Schule, die aber nun an die Samtgemeinde vermietet wird. Der Dorfplatz, bislang in der Maßnahmenkategorie II angesiedelt, rückte in die Kategorie I nach.

Der Umbau der Alten Schule zur Kindertagesstätte hat begonnen

Ferner beschloss der Rat vier Auftragsvergaben für die Umbauarbeiten an der Schule zur Kindertagesstätte. Das Planungsbüro Planschmiede „2KS“ aus Hankensbüttel hat dafür den Auftrag übernommen, um die Umbauarbeiten sowie auch die Ausschreibungsunterlagen zu erstellen, machte der Bürgermeister noch einmal deutlich. Die Rohbauarbeiten werden allesamt von Firmen aus der Region übernommen, der Rat folgte der Verwaltungsvorlage mit einstimmigem Votum. Am 6. Oktober haben bereits die ersten Vorarbeiten begonnen.

Flohr gab bekannt, dass der Antrag zur Förderung des Ausbaus der Straße Im Winkel abgelehnt wurde. Auch auf die Vermarktung des schnellen Internets über Giffinet wies Flohr hin und nannte als Vermarktungstermin den Zeitraum März bis Mai 2021 sowie den Ausbau des Glasfasernetzes – sofern mehr als 40 Prozent der Haushalte einen Auftrag erteilen – ab drittem Quartal 2021. Zudem wies Flohr auf die neue Straßenlaterne an der Bushaltestelle Lindenstraße hin und erwähnte, dass die Geschwindigkeitsmessungen im Ort nach wie vor zu schnelles Fahren dokumentieren.

Eine Trennwand im großen Saal schafft einen kleineren Raum für Sport und Gesang

Sichtlich erfreut zeigte sich der Bürgermeister über den Einbau einer Trennwand im großen Saal des Gemeindezentrums mit Hilfe von Freiwilligen aus dem Ort. Damit lässt sich ein Raum vom größeren Saal abtrennen. Nun kann der kleinere Saal, den Flohr als „Riet-Halle“ bezeichnete, auch vom Sport, vom Kiebitz-Chor und anderen genutzt werden. Der vordere Teil des Saales hat die Bezeichnung „Ise-Halle“ bekommen, so Flohr. Nicht gerade zufrieden zeigte sich der Bürgermeister mit dem ersten von vier Informationsveranstaltungen zum Bürgerentscheid. Nur wenige Einwohner seien gekommen.

Ein Geschenk: Thorsten Jäger (r.) überreichte Schönewördes Bürgermeister Gerald Flohr einen Defibrillator. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Abschließend übergab Thorsten Jäger dem Bürgermeister einen Defibrillator, den er aus einer in Gifhorn kürzlich abgewickelten Firma übergeben bekommen hatte, um ihn einer gemeinnützigen Einrichtung zu schenken. Darüber freute sich nicht nur der Bürgermeister, sondern der gesamte Gemeinderat und die anwesenden Bürger. Wo das Gerät nun installiert werden soll, muss noch festgelegt werden.

Von Hans-Jürgen Ollech