Schönewörde

Vermilion Energy will in den Erdölfeldern Vorhop und Vorhop-Knesebeck weiter arbeiten und hat beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie im Zuge des Planfeststellungsverfahrens den Rahmenbetriebsplan für betriebliche Aktivitäten zur Fortführung der Erdölförderung eingereicht. Den halten die Grünen für unvollständig und fordern den sofortigen Abbruch des Verfahrens zum Schutz von Grund- und Trinkwasser. Vermilion Energy hält dagegen, dass es im Vorfeld eine Vollständigkeitsprüfung im Sinne des Verfahrens gegeben habe.

Von Vermilion Energy geplant ist, einen Teil der technischen Anlagen umzubauen und zu erneuern, „um die sinkende Erdölproduktion wieder zu erhöhen und gleichzeitig die Integrität der Förderanlagen zu erhalten“, wie es auf dem niedersächsischen Portal für Umweltverträglichkeitsprüfungen heißt. Das soll geschehen, indem vorhandene Einpressbohrungen – durch sie wird Lagerstättenwasser wieder in die Lagerstätte zurück geführt – ebenso wie Produktionsbohrungen abgelenkt werden, außerdem sollen Produktionsbohrungen in Einpressbohrungen umgewandelt und eine Sammelleitung vom Betriebsplatz in Schönewörde bis zur Bohrung Vorhop 14 erneuert werden. Ebenso ist die Erneuerung von sechs Feldleitungen im Umfeld des Erdölfeldes Vorhop-Knesebeck vorgesehen.

Dem Wasserwirtschafts- und Umweltingenieur fehlen prüffähige Unterlagen

Die Unterlagen zum Verfahren sind auf der Homepage des Portals für Umweltverträglichkeitsprüfungen einsehbar. Dort hat sie auch der Wasserwirtschafts- und Umweltingenieur Bernd Ebeling gesichtet und kritisiert, dass „nicht nur die kompletten technischen Unterlagen zu den acht Bohrungen, sondern auch Informationen darüber fehlen, wie gewährleistet wird, dass keine wassergefährdenden Stoffe in das Grundwasser gelangen“. Es gebe keine prüffähigen Unterlagen im Planfeststellungsverfahren, aus denen hervorgehe, was genau bei den Bohrungen geplant ist und ob die zum Teil nicht zementierten alten Bohrlöcher gegenüber wasserführenden Schichten abgedichtet werden sollen. „Dieses Vorhaben erfüllt nicht die zwingenden Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung“, so Ebeling.

Sowohl Christian Schroeder, Fraktionssprecher der Grünen im Kreistag, als auch seine Parteikollegin, die Landtagsabgeordnete Imke Byl, fordern den sofortigen Abbruch des Planfeststellungsverfahrens. „Es geht hier nicht nur um den Trinkwasserschutz für das Wasserwerk Schönewörde, sondern insbesondere um den Schutz des Grundwassers“, verweist Schroeder auf die vielen Feldberegnungsbrunnen der Region. Imke Byl ergänzt: „Ohne die fehlenden Unterlagen kann doch niemand abschließend bewerten, ob und in welchem Umfang Gefahren von dem Vorhaben ausgehen.“ Erst wenn alle relevanten Informationen auf dem Tisch liegen, solle das Planfeststellungsverfahren neu aufgelegt werden. Ihre Befürchtung: „Zwar beantragen die Unternehmen keine neuen Förderbohrungen in den Schutzgebieten mehr. Aber nun werden wie im aktuellen Fall einfach die alten Bohrungen abgelenkt, um die Förderung auch innerhalb der Schutzgebiete fortzuführen.“

Vermilion-Sprecher verweist auf die Möglichkeit von Einwendungen

Dr. Matthias Schorr von der Unternehmenskommunikation von Vermilion Energy wundert sich: „Vermilion hat bislang weder eine Anfrage oder Mitteilung der Grünen noch Forderungen und deren Begründung erhalten.“ Im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens stehe es auch politischen Parteien frei, Einwendungen einzubringen. „Das Verfahren läuft wie immer im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden ab.“ Aus den Unterlagen gehe klar hervor, dass Vermilion eine Erneuerung von Lagerstättenwasserleitungen plane, „also Maßnahmen zur Herstellung nachhaltiger Sicherheit ergreift“. Und bei sämtlichen Bohrungen würden alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Oberflächen- und Grundwässern ergriffen.

Von Christina Rudert