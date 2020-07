Schönewörde

Über zahlreiche zukunftsweisende Vorhaben berichtete Schönewördes Bürgermeister Gerald Flohr ( CDU) während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend. Dabei stand die Nachnutzung der Alten Schule durch die Samtgemeinde Wesendorf im Mittelpunkt.

Flohr erläuterte noch einmal ausführlich den Sachverhalt, der in der Sitzung des Samtgemeinderates im Mai behandelt worden war. Der Samtgemeinderat hatte die Nachnutzung als Kindertagesstätte mit großer Mehrheit beschlossen. Das Planungsbüro Planschmiede 2KS aus Hankensbüttel wurde beauftragt, geplant ist die Unterbringung von zwei Kita-Gruppen in den Räumen. Mit Schreiben vom 14. Mai hatte die Samtgemeinde mitgeteilt, dass sie die Alte Schule zum 1. August für die Nutzung als Kindertagesstätte für zwölf Jahre anmietet.

Anzeige

Aus Sicht der Schönewörder ist die Kritik aus Wahrenholz Kirchturmpolitik

Nun kommen im Nachhinein von Wahrenholzer Kommunalpolitikern harsche Töne, die die Einrichtung einer Kindertagesstätte in Schönewörde scharf kritisieren und infrage stellen, berichtete Flohr, der die Kritik scharf zurückwies. „Wo bleibt da die Solidarität unter den Mitgliedsgemeinden?“, fragte Flohr, der die Kritik als „Kirchturmpolitik“ und „nur widerlich“ bezeichnete. Schließlich säßen beide Gemeinden im Rahmen des Programmes „Dorfregion“ in einem Boot. Hinzu komme, dass die Nachnutzung der Alten Schule in Schönewörde erhebliche Kosten spare, wenn man die derzeitigen Kita-Bauvorhaben im Nordkreis vergleiche, die in die Millionen gehen, betonte der Bürgermeister und ließ schließlich über die Beschlussvorlage abstimmen. Einstimmig votierte der Rat der Gemeinde Schönewörde für die Nachnutzung der Alten Schule als Kindertagesstätte für zwölf Jahre.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Ausbau des Bahnhofsweg befindet sich auf der Zielgeraden: Der Rat beschloss einen Auftrag für neue Straßenlaternen. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Der Bahnhofsweg wird zurzeit ausgebaut und soll mit der Erneuerung der Beleuchtungseinrichtung versehen werden. Der Rat votierte einstimmig für die Vergabe dieses Auftrages an die Firma Krehl aus Groß Oesingen. Damit geht der Ausbau des Bahnhofsweges auf die Zielgerade, sagte Flohr und wies noch einmal auf die Förderung der Maßnahme durch die Integrierte ländliche Entwicklung (ZILE) hin.

Die Jahresabschlüsse der Haushalte 2013 und 2014 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft und für korrekt befunden. Es haben sich keine Beanstandungen wesentlicher Art ergeben, sodass einer Entlastung des Bürgermeisters nichts im Wege steht. Einstimmig beschloss der Rat die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sowie die Entlastung des Bürgermeisters. Auch einstimmig fiel das Votum für eine überplanmäßige Ausgabe von 2200 Euro, die mit der Prüfung der Jahresabschlüsse durch das RPA in Zusammenhang steht.

Antrag auf Bürgerbegehren gegen die Straßenausbaubeiträge wird zurzeit geprüft

Ferner berichtete der Bürgermeister, dass die Listen mit den Unterschriften für ein Bürgerbegehren bezüglich der Straßenausbaubeitragssatzung vorlägen und geprüft wurden. Sie wurden der Kommunalaufsicht zur weiteren Überprüfung und Bearbeitung vorgelegt, sagte Flohr. Zudem würden Telekommunikationsanbieter im Raum Schönewörde an dem 5G-Netz arbeiten, um das schnelle Internet voranzubringen. Auch solle durch den Landkreis Gifhorn das Radwegenetz im Raum Schönewörde instandgesetzt werden. Die Arbeiten dafür sind vom 16. bis 18. September geplant, kündigte der Bürgermeister an.

Von Hans-Jürgen Ollech