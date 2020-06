Schönewörde

Mit 43 Kindern sind die beiden Gruppen der DRK-Kita in Schönewörde voll. Auch in den anderen Kitas der Samtgemeinde Wesendorf werden Plätze benötigt. Der Samtgemeinderat hatte daher beschlossen, eine Kita-Außenstelle in der alten Schule in Schönewörde unterzubringen. Inzwischen laufen die Arbeiten am Objekt – starten sollte der Betrieb zum August, doch vielleicht wird es auch Oktober.

Denn da gibt es das Konzept, einen Sanitärcontainer aufzustellen, um rechtzeitig zum neuen Kindergartenjahr starten zu können – auch, wenn die Umbauarbeiten am ehemaligen Schulgebäude noch nicht ganz abgeschlossen sind. „Der Container ist zwar auch für Kinder geeignet. Aber ob das eine gute Lösung ist?“, fragte jetzt Samtgemeindebürgermeister René Weber im Kita-Ausschuss bei einer Besichtigung vor Ort. Und er hatte bereits einen Lösungs-Vorschlag: „Wir könnten schauen, ob wir einige der Kinder bis Oktober noch in der bestehenden Kita unterbringen. Bei einigen Familien können wir den Start der Betreuung noch etwas schieben, bis im Oktober alles fertig ist – auch der Sanitärbereich.“

150 000 Euro für Umbau und Sanierung

Für den Umbau und die Sanierung der alten Schule hat die Samtgemeinde 150 000 Euro eingeplant. Weitere Mittel fließen aus der Gemeinde: „Wir übernehmen die Arbeiten als Mieter, die Gemeinde solche des Vermieters“, so Weber. Der Mietvertrag mit der Gemeinde Schönewörde läuft über zwölf Jahre. Die lange Laufzeit ist notwendig, damit keine Fördergelder verloren gehen – für die Sanierung der alten Schule aus der Dorferneuerung sowie für die Errichtung der neuen Kita. Für die sollen zwei Gruppenräume entstehen, von denen zum Start erst einmal einer genutzt wird. Außerdem erhält die Außenstelle einen Bewegungsraum, eine Küche, ein Büro und einen Besprechungsraum. Auf dem großen Außengelände stehen die für die Einrichtung vorgeschriebenen 600 Quadratmeter auf jeden Fall zur Verfügung.

Zwar benötigt die Samtgemeinde dringend Platz für 50 bis 75 Kinder, dennoch wird erst einmal nur eine der möglichen zwei Gruppen belegt. Das liegt unter anderem daran, dass auch in anderen Einrichtungen weiterer Platz geschaffen wird. So startet beispielsweise der Bauernhofkindergarten in Teichgut zum Sommer mit einer Wald-Kindergarten-Gruppe. Erwartet wird aber, dass die Nachfrage nach Kita-Plätzen in der Samtgemeinde weiterhin hoch ist.

Im Gebäude wird nicht nur die Außenstelle der Kita installiert. Laut Weber baut die Gemeinde die Wohnung im Obergeschoss aus als Raum für die örtlichen Vereine.

Kritik der SPD-Fraktion

Im Rahmen der Beratungen über die Einrichtung der Außenstelle hatte die SPD-Fraktion im Samtgemeinderat das Vorgehen der Verwaltung als „Hauruck-Aktion“ kritisiert und gefordert, durch mehr Informationen und Sitzungen des Fachausschusses „Tendenzen im Kita- und Krippen-Bereich erkennen und so vorausschauender politische Entscheidungen treffen“ zu können. Das hatten Verwaltung sowie CDU zurück gewiesen – da es nicht möglich sei, die Entwicklungen über drei Jahre wie gefordert voraussagen zu können. Dafür gebe es zu viele verschiedene und nicht von der Samtgemeinde beeinflussbare Parameter, aus denen sich die Zahlen ergeben.

Von Thorsten Behrens