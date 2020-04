Schönewörde

Mit dem Bezahlen der 300 Euro gleich vor Ort ist es das für einen 36-Jährigen noch nicht gewesen, der in Schönewörde von der Polizei gestoppt wurde. Der Mann aus Uetze war am Dienstag gegen 14 Uhr von Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn auf der Landesstraße 286 in Richtung Wahrenholz angehalten worden, weil er innerorts mit Tempo 91 an der Kontrollstelle mit Lasermesspistole vorbei gerast war. Das hat ein empfindliches Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge. Die Beamten stellten außerdem fest, dass gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Da der Uetzer den haftbefreienden Betrag in Höhe von 300 Euro direkt zahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Von der AZ-Redaktion