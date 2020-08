Schönewörde: Bürgerentscheid gegen Straßenausbaubeiträge zulässig

Schönewörde

Das Bürgerbegehren der Bürgerinitiative „Schönewörder Straßen“ zur Abschaffung oder zumindest zum Aussetzen der Straßenausbaubeitragssatzung ist zulässig, innerhalb von drei Monaten muss nun ein Bürgerentscheid herbei geführt werden. Der Rat der Gemeinde Schönewörde musste das am Freitagabend im Gemeindezentrum nach der Prüfung durch die Kommunalaufsicht so hinnehmen. Alle begonnenen Straßenbaumaßnahmen werden aber fortgeführt und abgeschlossen, so der einhellige Beschluss.

„Ihr seht jetzt Rot“, sagte Bürgermeister Gerald Flohr ( CDU), setzte sich eine rote Brille auf und machte in seinem Bericht deutlich, dass ihm seit rund zehn Tagen die Galle überlaufe. „Ich weiß nicht, was hier in Schönewörde los ist“, hinterfragte Flohr die Angriffe gegen den Rat und seine Person und sprach von übelsten Anschuldigungen, die er über sich habe ergehen lassen müssen, was nur widerlich sei. Ein Anlieger des Bahnhofsweges gehe offen in der Zeitung gegen die Beschlüsse des Rates vor und stelle den Ausbau in der jetzigen Form und Art infrage, erinnerte Flohr. Dabei seien alle Anlieger vor den Baumaßnahmen über alle Vorgänge unterrichtet worden. Hinzu kamen Informationen während der Bürgerversammlung im Januar sowie auf den verteilten Flyern an die betreffenden Anlieger, um transparent aufzuklären und zu informieren.

Ohne Fördermittel sind laut Bürgermeister keine Straßensanierungen möglich

Jetzt passe einigen das Pflaster nicht, der Aufgang und die Rampe seien zu schmal und zudem habe ihm ein Bürger per Mail geschrieben, dass er die Herrschaften des Planungsbüros erstmal richtig „aufgemischt“ habe, berichtete Flohr. „Ich habe den Eindruck, dass falsche Angaben und Aussagen, in den Zeitungen auch ,Fake News’ genannt, durch Fremdsteuerung aus Wahrenholz nach Schönewörde hineingetragen werden, um den Bürgermeister und seinen Rat zu verunsichern“, sagte Flohr weiter und äußerte Unverständnis. Immerhin sei die Gemeinde Schönewörde zusammen mit der Gemeinde Wahrenholz im Förderprogramm „Dorfregion“ und profitiere dadurch in hohem Maße beim Ausbau der Straßen, da die Gemeinde ohne diese Fördermittel keine Grundsanierungen vornehmen könnte, ergänzte der Bürgermeister.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Er kritisierte in diesem Zusammenhang die BI und deren Sprecher Ulrich Hemmerling scharf, mit dem man auch bei drei Anläufen kein Gespräch zustande bekommen habe. „Wir würden das Bürgerbegehren alle unterschreiben, wenn es auch dafür Fördermittel geben würde“, sagte Ratsherr Nicolas Müller ( SPD) und forderte alle Bürgerinnen und Bürger auf, zur Abstimmung zu gehen. Und vor allem müssten auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger am Bürgerbegehren teilnehmen, die von der BI nicht befragt wurden, um den Bürgerentscheid abzuwenden, betonte Müller.

Ratsmitglieder warnen vor erheblichen Kosten für die Anlieger

Auch die Ratsmitglieder Frank Jäger ( SPD) und Ute Heußner-Strauß ( CDU) riefen zur Teilnahme am Bürgerbegehren auf, um den Bürgerentscheid abzuwenden, da es andernfalls erhebliche Probleme mit den Fördermitteln geben könnte. Die Folge könnte sein, dass die Anlieger nicht 40 Prozent der Kosten nach Abzug der Fördersummen, sondern 40 Prozent der Gesamtkosten zahlen müssten.

Bezüglich der Einrichtung einer Kita in der alten Schule sagte Flohr, dass er sich zunächst auf die Beschlüsse des Samtgemeinderates sowie die Ausführungen der Samtgemeindeverwaltung verlasse. Der Wahrenholzer Ernst Pape, der für die UFW im Samtgemeinderat sitzt, hatte nach dem Beschluss im Samtgemeinderat einen Antrag zur Überprüfung der finanziellen Situation eingereicht und das Vorhaben infrage gestellt, berichtete Flohr. Noch im August soll sich der Bauausschuss der Samtgemeinde ebenso wie auch der Samtgemeinderat erneut mit dem Thema befassen.

Von Hans-Jürgen Ollech