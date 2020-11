Schönewörde

In Schönewörde fand am Sonntag ein Bürgerentscheid statt über die Aussetzung laufender Straßenbaumaßnahmen bis zu einer gesetzlichen Neuregelung der Straßenausbaubeitragssatzung durch das Land. Die Wahlbeteiligung war hoch, lag bei 60 Prozent. Das Bürgerbegehren wurde abgelehnt.

„Das ist eine schöne Zahl“, freute sich Bürgermeister Gerald Flohr über die hohe Wahlbeteiligung ebenso wie über den Ausgang, bei dem die für die Zulassung des Begehrens nötigen 20 Prozent an Ja-Stimmen aller Wahlberechtigten nicht erreicht wurde. Lediglich 99 Wähler sprachen sich für die Aussetzung aus. 336 mal wurde auf dem Wahlzettel „Nein“ angekreuzt.

Anzeige

Zweiter Anlauf gelingt

Der Bürgerentscheid war 2019 vom Schönewörder Ulrich Hemmerling initiiert worden, aber aus formalen Gründen gescheitert. Ein zweiter Anlauf in diesem Jahr entsprach den Regeln. 161 Unterschriften von Bürgern wurden von Hemmerling gesammelt, 76 – zehn Prozent der Wahlberechtigten – hätten laut der Kommunalverfassung genügt, um den Entscheid nötig zu machen. Im Vorfeld des Entscheids lud die Gemeinde zu vier Info-Veranstaltungen zum Thema ein. Laut Flohr kamen zu den Terminen insgesamt rund 90 Bürger. In der Woche vor der Wahl verteilte die Gemeinde im Namen des Rates Flugblätter an die Haushalte, in denen appelliert wurde, das Aussetzen des Straßenausbaus auszusetzen – die Befürworter des Begehrens verteilten ihrerseits ebenfalls Flugblätter.

Am Sonntag, dem Tag der Wahl, deren Kosten der Bürgermeister auf 6000 Euro beziffert, war das Wahllokal im Sportheim von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Von den 748 wahlberechtigten Bürgern – wie bei einer Kommunalwahl ab 16 Jahren – hätten mindestens 20 Prozent ungefähr 150 Ja-Stimmen zusammen kommen müssen, damit das Bürgerbegehren überhaupt als erfolgreich hätte gewertet werden können und der Rat verpflichtet gewesen wäre, die noch geplanten Straßensanierungsmaßnahmen zu stoppen. Über die 20-Prozent-Marke an Ja-Stimmen hinaus galt die einfache Mehrheit von Ja- oder Nein-Stimmen.

„Entscheid hat keinen Sinn gemacht“

Bürgerentscheid: Auch Bürgermeister Gerald Flohr gab im Sportheim seine Stimme ab. Quelle: Lea Rebuschat

„Dieser Bürgerentscheid hat gar keinen Sinn gemacht“, sagt Gerald Flohr. Schönewörde sei „die ärmste Gemeinde im Landkreis Gifhorn“, die sich allein niemals die Sanierung von Straßen hätte leisten können. Nur durch die Aufnahme in das niedersächsische Förderprogramm Dorfregion (gemeinsam mit Wahrenholz) sei das bei einer Förderquote von 73 Prozent der Gesamtkosten möglich geworden. Bereits erneuert sind die Straßen Am Denkmal, Am Kamp und der Bahnhofsweg, dafür habe die Gemeinde 750 000 Euro vom Land erhalten. Weitere 253 000 Euro für den Ausbau des Heidbergs seien abrufbereit. Die werden laut Flohr jetzt auch wie geplant abgerufen.

Von Jörg Rohlfs