Unerlaubte Tanks? Anzeige gegen Ölförderer Vermillion

Diesmal war es kein Ölleck, das die Kritiker der Ölförderung im Wasserschutzgebiet Schönewörde auf den Plan rief. Diesmal waren es zwei große Tanks, die bei einer routinemäßigen Bereisung der Bürgerinitiative Öl im Isenhagener Land (BI) von Christian Schroeder (Grünes Kreistagsmitglied) und Bernd Ebeling (Wasserwirtschaftingenieur) im Ölfeld von Vermilion Energy südöstlich von Knesebeck an einem Bohrplatz entdeckten – und mit denen nach Ansicht der beiden nicht alles in Ordnung war.

Mitten im Wasserschutzgebiet in Schönewörde, am Bohrplatz Vorhop-Knesebeck H3a, standen die beiden Tanks auf einer Silofolie. An einer Ecke hatte sich Wasser gesammelt, es soll nach Öl gerochen haben. „Austretende wassergefährdende Flüssigkeiten sollen scheinbar mittels der dünnen Folie und provisorischen Dämmen aus Strohballen zurück gehalten werden. Beim Aufstellen der beiden Tanks auf die Folie ist diese bereits sicherlich beschädigt worden“, so Ebeling. Die BI meldete den Vorfall dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG) als Aufsichtsbehörde. Die ging der Anzeige nach.

Bohrungen nicht mehr in Betrieb

„Wir wissen von den Tanks seit einem Besuch des Bohrplatzes im Februar“, erklärte dazu Björn Völlmar, Pressesprecher der LBEG, auf AZ-Anfrage. Bei dem Bohrplatz handele es sich um zwei Bohrstellen, eine Förderbohrung sowie eine Einpressbohrung – bei letzterer wird Lagerstättenwasser, das bei der Förderung mit aus der Erde geholt wird, wieder in die Erde gepresst. Beide Bohrungen sind laut Völlmar schon länger nicht mehr in Betrieb. Die beiden Tanks hätten ursprünglich Süßwasser zur Kühlung während der Bohrungen enthalten. Sie seien leer und gereinigt, außerdem seien sie nicht angeschlossen, daher könne keine Flüssigkeit ausgelaufen sein, so der Pressesprecher.

Aufgrund der Anzeige hatte sich am Freitag ein Mitarbeiter der LBEG auf den Weg zum Bohrplatz gemacht, um die Lage vor Ort zu überprüfen – denn auf den zur Anzeige von Schroeder und Ebeling eingereichten Fotos war auch eine Flüssigkeit zu erkennen. „Das ist Regenwasser, das sich dort in der Ecke gesammelt hat. Jetzt ist es zwar trocken, aber die Tanks stehen eben schon einige Zeit, da kann sich das Wasser gesammelt haben“, so Völlmar. Inzwischen seien die Tanks vom Betreiber wieder abgebaut worden.

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Aufsichtsbehörde

Zum wiederholtem Male monierte die BI den schlampigen Umgang der Erdölkonzerne mit Gefahrstoffen und sieht neben den Erdölkonzernen hier vor allem das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG) als Aufsichtsbehörde in der Pflicht. „Es muss besser und häufiger vor Ort kontrolliert werden, damit die Erdölfirmen endlich sauberer und gesetzeskonform arbeiten“, so Ebeling. Schroeder ergänzt: „Wieder einmal zeigt sich, das geltende Regeln nicht eingehalten werden. Jeder, der sein Auto auf dem Hof wäscht wird besser kontrolliert als die Erdölindustrie.“ Konsequenzen aus der bereits von der BI eingereichten Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde gegen das LBEG zu den wiederholten Leckagen bei Hankensbüttel sind der BI bislang nicht bekannt, heißt es.

Von Thorsten Behrens