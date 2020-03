Schauspieler Michael Trischan tritt in Betzhorn auf

Betzhorn

Der Kulturverein Samtgemeinde Wesendorf lädt zu „ Windeln, Pickel, Psychiatrie! Man(n) wächst mit seinen Aufgaben“ für Sonntag, 22. März, um 16 Uhr, ins Hof-Café nach Betzhorn ein.

Drei Künstler treten auf

Die Besucher erwartet ein unterhaltsames Programm für die ganze Familie von Michael Trischan, Kevin Pacholzack am Klavier und Johannes Dau an Klarinette und Saxophon. Man kennt den beliebten Schauspieler Michael Trischan unter anderem aus der Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ oder auch „Großstadtrevier“.

Das ist Michael Trischan

Michael Trischan hat auch immer wieder Theater gespielt, in Wiesbaden, Gießen, Frankfurt und Celle. Wenn er heute auf der Bühne steht, dann meist mit einem seiner humoristisch-nachdenklichen Soloprogramme.

Michael Trischan lebt in Leipzig, nicht nur wegen der Serie, sondern weil er die Stadt und den sächsischen Menschenschlag mag. Er entspannt sich in seiner Freizeit am liebsten im Kreis seiner Familie und er schätzt klassische Musik.

Vorverkauf läuft

Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen für 16 Euro und an der Tageskasse für 18 Euro erhältlich.

Von der Redaktion