Sanierung des Groß Oesinger Ehrenmals kommt gut voran

Der Umbau des Denkmals auf dem Friedhof kommt offenbar gut voran. Laut Bürgermeister Jürgen Schulze müssen jedoch noch Ergänzungen folgen, weil die Gestaltung des Vorplatzes am Denkmal noch nicht endgültig geregelt ist. Es wurde angeregt, dass man seitens der beiden Kirchengemeinden den Vorplatz mitgestalten und vielleicht dort einen großen Findling hinsetzen könnte. Hierzu sollen die Kirchengemeinden noch einmal angesprochen werden, damit das zuständige Planungsbüro dann eine endgültige Planung vornehmen könne, sagte Schulze. Bezüglich der Parkflächen hinter der Regenbogenschule sei man mit dem Eigentümer des Grundstückes im Gespräch, um es zu erwerben.

Einstimmig votierte das Gremium für den weiteren Breitbandausbau auch in den sogenannten „Schwarzen Flecken“. Allerdings mit der Einschränkung, dass der Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Anbieter Giffinet zunächst noch durch den Landkreis Gifhorn geprüft werden muss, betonte Schulze. Mussten bisher 40 Prozent der Haushalte im Bereich des Glasfasernetzes im Cluster I erreicht werden, so müssen nun bei den Haushalten im Bereich der schwarzen Flecken 60 Prozent der Haushalte ihre Zustimmung für den Ausbau des Glasfasernetzes bekunden, heißt es in der Ausschreibung. Einige Mitglieder des Rates sahen darin kein Problem für die Gemeinde Groß Oesingen, da man ohnehin schon während der ersten Ausschreibung 320 Unterschriften gesammelt hatte.

Dunkelampel für die Schulstraße wird von den Behörden abgelehnt

Auch mit weiteren Themen befasste sich das Gremium. Für die Kanalsanierung in der Zahrenholzer Straße muss im Rahmen des Nachtragshaushalts eine Summe von 18 500 Euro als außerplanmäßige Ausgabe eingestellt werden, da der Wasserverband Gifhorn die Sanierung mit dem Einziehen einer neuen Leitung vornehmen musste, weil die alte Leitung abgängig war. Und im Baugebiet Böttelsfeld sei die Baustraße schon fasst fertig, sodass die Bauwilligen bereits mit den Arbeiten auf ihren Grundstücken beginnen können, so der Bürgermeister. Bis auf einen Bauplatz sind alle Bauplätze vermarktet und die Verträge notariell besiegelt, zeigte sich der Bürgermeister erfreut.

Anregungen für eventuelle Straßenübergänge vom Baugebiet Siekfeld III in ein zukünftiges Anschluss-Baugebiet wurden aufgenommen. Der Antrag für eine Dunkelampel in der Schulstraße wurde durch alle übergeordneten Institutionen abgelehnt, bedauerte der Bürgermeister und setzt dennoch auf eine pragmatische Regelung, um in der Schulstraße für die Sicherheit der Kinder zu sorgen. Außerdem unterstützten die Ratsmitglieder die Beschaffung eines Kleintraktors für Mäharbeiten (22.000 Euro) sowie die Beschaffung einer Palettengabel für den Gemeindeschlepper.

Sanierung des B-Platzes ist dem Rat nach jetzigen Plänen zu teuer

Die Sanierung des B-Platzes auf dem Sportgelände an der Zahrenholzer Straße soll in Eigenregie geregelt werden. Es läuft bereits ein Zuschussantrag des SV Groß Oesingen beim Landessportbund. Sollte dem Antrag, der ein Gesamtvolumen von 80 000 Euro hat, zugestimmt werden, würde die Gemeinde immerhin noch mit rund 40 000 Euro dabei sein. Dies schien den Ratsmitgliedern zu teuer. Deshalb soll nun nach einer eigenen Lösung gesucht werden, die zwischen 20 000 und 30 000 Euro insgesamt kosten würde.

