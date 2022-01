Sanierung der Wesendorfer Turnhalle: Darum muss es jetzt schnell gehen

Wesendorf

Die Turnhalle II, also die Halle am Lerchenberg in Wesendorf, muss saniert werden. Das muss jetzt schnell gehen – denn wenn das Projekt nicht bis Ende 2022 abgerechnet ist, gehen die Fördermittel verloren. Allerdings ist es mit der reinen Sanierung der Halle nicht getan – im Zusammenhang damit muss noch einiges mehr passieren, erklärt Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze im AZ-Gespräch.

Bereits seit 2018 plant die Samtgemeinde die Sanierung der 1981 gebauten Turnhalle. Damals hat sich die Samtgemeinde um Fördermittel des Bundes beworben – die Zusage für 400 000 Euro kam im Sommer 2020. Kosten sollte das Projekt nach ursprünglicher Planung inklusive Fördermittel 2,3 Millionen Euro. Dazu addieren sich allerdings noch die Kosten für die weiteren Maßnahmen, die im Umfeld erforderlich sind. Diese Maßnahmen werden sich wie ein Rattenschwanz durch das Jahr ziehen.

Die derzeitige Mensa der Oberschule: Sie soll verlegt werden, hier soll der Bewegungsraum der benachbarten Kita entstehen, damit die kleine Turnhalle für den Schulsport frei ist, wenn die große Turnhalle saniert wird. Quelle: Lea Behrens

Als erstes muss die Mensa umziehen

Ganz oben auf der Liste steht der Umzug der Mensa innerhalb der Oberschule – eine Aktion, die auf den ersten Blick wenig mit der Turnhallensanierung zu tun zu haben scheint. Die Mensa soll vom jetzigen Standort in den Gang verlegt werden, in dem auch die Verwaltung und das Lehrerzimmer der Oberschule sind. Danach werden die alten Mensaräume umgebaut. Denn künftig wird die DRK-Kita Schulstraße diesen Bereich als Bewegungsraum nutzen. Dafür müssen aber beispielsweise noch entsprechende Toiletten eingebaut werden.

Sind die Mensaräume verlegt und der neue Bewegungsraum eingerichtet, kann die Kita ihren derzeitigen Bewegungsraum in der Turnhalle I – die kleine Turnhalle im Gebäude der Oberschule – wieder frei geben. Denn die Turnhalle I wird ab den Sommerferien für den Schulsport benötigt, während die Turnhalle II saniert wird.

Türen und Fenster können schon vor den Ferien ausgetauscht werden

Bis das alles erledigt ist, also bis zu den Sommerferien, will die Samtgemeinde aber nicht warten mit den Arbeiten an der Turnhalle II. „Ich rechne damit, dass beispielsweise die neuen Türen und Fenster schon vor den Sommerferien eingebaut werden können. Der Großteil der Hallensanierung wird aber ab den Sommerferien bis zum Jahresende passieren“, sagt Rolf-Dieter Schulze.

Zum Großteil der Sanierung gehören unter anderem Maßnahmen zur Unfallverhütung – eine Verbesserung der Beleuchtung sowie Prallschutz an den Wänden beispielsweise. Im Sanitärbereich müsse alles erneuert werden, also Duschen, Toiletten und Waschräume. Die entsprechenden Ausschreibungen seien in Vorbereitung. Nicht auf der Liste steht dagegen die Erneuerung des Hallenbodens. Der war in den ersten Planungen noch enthalten, inzwischen habe aber eine Überprüfung ergeben, dass der Boden noch in Ordnung sei – und einen entsprechenden politischen Beschluss, diese Einzelmaßnahme zu streichen, gibt es ebenfalls.

Mit den Vereinen müssen Lösungen gefunden werden

Die notwendigen Gespräche für dieses Maßnahmenpaket will der Samtgemeindebürgermeister möglichst bereits im Januar führen, damit alles reibungslos über die Bühne geht. Und Gespräche müsse es auch mit den Vereinen geben, welche die Turnhalle nutzen. „Da müssen Lösungen gefunden werden. Wir werden deshalb kurzfristig auf die Vereine zugehen“, sagt Schulze. Allerdings könnten sich die Vorstände auch jetzt schon bei Achim Perner von der Samtgemeindeverwaltung melden, um frühzeitig eben jene Lösungen anzugehen.

Von Thorsten Behrens