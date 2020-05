Schönewörde: Alte Schule wird noch 2020 zur Kita

Schönewörde

Die Alte Schule in Schönewörde wird noch in diesem Jahr zur Kita werden. Der Wesendorfer Samtgemeinderat war sich am Donnerstag aber längst nicht einig, ob der Standort sinnvoll ist. Auch über das schnelle Vorgehen der Verwaltung gab es Unstimmigkeiten. Die SPD hatte sogar beantragt, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen.

Laut Verwaltung muss die Samtgemeinde bis zum 31. August 50 neue Kita-Plätze schaffen. Aufgrund des engen Zeitrahmens sei das nur zu erreichen, wenn man auf bestehende Gebäude zurückgreife. „ Schönewörde ist der perfekte Standort“, sagte Samtgemeindebürgermeister René Weber. „Wir können dort mit wenig Aufwand Platz für zwei Gruppen schaffen“, ergänzte Melanie Schulze ( CDU). Für Umbau und Sanierung hat die Samtgemeinde 150 000 Euro eingeplant. Der Mietvertrag mit der Gemeinde Schönewörde läuft über zwölf Jahre. Die lange Laufzeit ist notwendig, damit keine Fördergelder verloren gehen. Zum einen für die Sanierung der alten Schule aus der Dorferneuerung, zum anderen für die Errichtung der neuen Kita. Zuletzt hatte die Gemeinde geplant, eine Tagespflege in der Alten Schule einzurichten.

Anzeige

SPD kritisiert schnelles Vorgehen

„Ich habe den Eindruck, dass es primär um die Nachnutzung eines alten Gebäudes geht – und nicht um eine zielgerichtete Ergänzung der Kinderbetreuung“, kritisierte Rolf Malzahn ( SPD). Die SPD störte sich vor allem daran, dass es im Vorfeld keine Beratung in den zuständigen Ausschüssen gegeben habe. Die Suche nach alternativen Standorten sei so nicht möglich gewesen. „Wir entwickeln uns immer mehr zur Verwaltungsdemokratie“, meinte Rolf Malzahn. Der Antrag, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen, wurde jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

In den geringen Kosten und der schnellen Umsetzbarkeit sah die SPD auch Vorteile im Standort Schönewörde. Jedoch gebe es den größten Bedarf an Betreuungsplätzen in Wesendorf. Und dort hätte man auch nach Alternativen suchen sollen. Herbert Pieper ( CDU) konnte den Unmut über die fehlenden Ausschusssitzungen „teilweise“ nachvollziehen, sagte aber auch: „Wir befinden uns in einer besonderen Situation und es war schnelles Handeln angesagt.“

Weitere Kita-Plätze benötigt

Für René Weber ist das Projekt „natürlich auch“ eine Hilfe für Schönewörde, weil die Alte Schule wieder genutzt wird. Er sah den Ort aber auch als „perfekten Standort“ für die neue Kita, weil viele Eltern auf dem Weg zur Arbeit nach Knesebeck oder Wolfsburg (nach dem Bau der A 39) dort hindurchführen. „Die Nachfrage nach Kita-Plätzen wird nicht sinken. Nach der Corona-Pandemie werden wir deshalb über weitere neue Plätze beraten müssen“, erklärte Melanie Schulze. Der Beschluss für die Kita in der Alten Schule wurde mit 16 Ja-Stimmen und fünf-Enthaltungen gefasst.

Weitere Nachrichten aus Schönewörde :

Von Christian Albroscheit