Samtgemeinde Wesendorf

Nach der Nominierung durch die beiden Vorstände der CDU und der SPD in der Samtgemeinde Wesendorf im Dezember haben sich jetzt auch die Partei-Mitglieder in zwei getrennten Versammlungen dafür ausgesprochen, gemeinsam Rolf-Dieter Schulze als Kandidaten für die Samtgemeindebürgermeisterwahl zu unterstützen. Damit ist der Weg für den parteilosen 58-jährigen Wahrenholzer – fast – frei, im September gegen Amtsinhaber René Weber (ebenfalls parteilos) anzutreten.

Nur ein fast freier Weg, weil Schulze nach der Bestätigung durch die Parteibasis jetzt noch 150 Unterstützerunterschriften sammeln muss, da er als Einzelvorschlag ins Rennen geht. Die ersten davon sammelte er gleich noch bei den beiden Versammlungen ein, die hintereinander im Wahrenholzer Schützenzentrum stattfanden und bei denen er sich vorstellte.

SPD-Versammlung spricht sich einstimmig für den Kandidaten aus

Rolf-Dieter Schulze kam 1963 in Darrigsdorf zur Welt und lebt seit 1988 in Wahrenholz. Der gelernte Industriekaufmann absolvierte seine Ausbildung bei Butting in Knesebeck, wo er anschließend viele Jahre arbeitete. Nach einer Zwischenstation beim Konzern Klöckner machte er sich 2012 als Trainer und Berater in der Metallindustrie selbständig. Seit 2012 gehört er auch dem Vorstand der Wahrenholzer Schützengesellschaft an, deren Vorsitzender er seit 2018 ist. Der 58-Jährige hatte sich nicht um die Kandidatur beworben, sondern war von CDU und SPD gefragt worden.

Von den rund 90 Mitgliedern des SPD-Ortsvereins Samtgemeinde Wesendorf nahmen 16 an der Versammlung teil. Sie sprachen sich einstimmig dafür aus, Schulze zu unterstützen – weitere Bewerber hatten sich nicht gemeldet. „Dass wir mit dem aktuellen Samtgemeindebürgermeister nicht zufrieden sind, ist kein Geheimnis. Umso mehr hat es uns gefreut, dass wir uns in den Gesprächen mit der CDU einig geworden sind“, erklärte der Vorsitzende Tobias Heilmann. Die Partei habe mehrere mögliche Kandidaten ins Auge gefasst, sich dann aber dafür entschieden, Schulze ins Rennen zu schicken. Dabei habe seine Parteilosigkeit überzeugt. „Dass er keine Verwaltungserfahrung hat, ist kein Nachteil. Wir wollen ja nicht den besten Sachbearbeiter haben“, erklärte Heilmann und sagte, dass man nun auch mit den Unabhängigen sowie den Grünen in der Samtgemeinde reden wolle, ob nicht auch sie Schulze unterstützen wollen.

Kritische Nachfragen einiger CDU-Mitglieder an den Vorstand

Nicht ganz so glatt ging die Wahl bei der CDU durch. 28 stimmberechtigte der 119 Mitglieder in der Samtgemeinde waren zur Versammlung gekommen. Nur 26 stimmten für Schulze, es gab eine Nein-Stimme sowie eine Enthaltung. Weitere Bewerber hatte es auch hier nicht gegeben – dafür aber einige kritische Nachfragen an den Vorsitzenden Herbert Pieper, der so wie Heilmann kein Hehl daraus machte, dass die Zusammenarbeit mit dem amtierenden Samtgemeindebürgermeister nicht mehr den Vorstellungen der CDU entspreche.

„Ich tue mich schwer, mit der SPD einen Kandidaten zu unterstützen, nachdem die uns 2014 nach der Wahl verklagt haben“, erinnerte die ehemalige Wahrenholzer Bürgermeisterin Friedhilde Evers. Ob man denn mal versucht habe, mit Amtsinhaber René Weber zu reden? „Mehrfach, da war nichts zu machen“, hieß es dazu von Jürgen Schulze und Dirk Wegmeyer, beide Mitglieder im Samtgemeinderat. Pieper erklärte, man habe keinen eigenen geeigneten CDU-Kandidaten, deshalb die gemeinsame Unterstützung mit der SPD für Schulze.

Das ließ Melanie Schulze, ebenfalls im Samtgemeinderat, nicht so stehen: „René Weber ist doch ein geeigneter Kandidat. Jetzt jemanden aufzustellen, der noch nie mit Verwaltung zu tun hatte oder an einer Ratssitzung teilgenommen hat, halte ich für unglücklich.“

Hintergründe zur gemeinsamen Unterstützung eines Kandidaten durch SPD und CDU

Die SPD hatte 2014 gegen das Ergebnis der Samtgemeindebürgermeisterwahl geklagt, nachdem der CDU-Kandidat Weber mit nur 80 Stimmen Vorsprung gegen den jetzigen Wesendorfer Bürgermeister Holger Schulz (SPD) gewonnen hatte. In Folge war das Verhältnis zwischen CDU und SPD innerhalb der Samtgemeinde äußerst angespannt. Im Juli 2020 dann war Weber aus der CDU ausgetreten. „Die Position des Samtgemeindebürgermeisters sollte nicht von einer Parteibindung in der bisherigen Form abhängig sein“, begründete Weber damals seine Haltung. Einer Zusammenarbeit mit der CDU stehe sein Austritt nicht im Wege, erklärte er damals – das sah die CDU allerdings anders. Im November teilte der Vorstand mit, dass man Weber 2021 nicht bei einer Kandidatur unterstützen, sondern nach einem anderen Kandidaten suchen werde.

Von Thorsten Behrens