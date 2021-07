Groß Oesingen

Im Gemeindehaus der Groß Oesinger Friedenskirche ist seit drei Jahren eine DRK-Kita-Gruppe untergebracht – als Außenstelle der Kita schräg gegenüber in der Schulstraße. Jetzt soll die Kita eine selbständige Einrichtung werden. Die Samtgemeinde Wesendorf wollte das Gebäude daher mieten und umbauen. Doch nun gibt es eine neue Idee. Die Samtgemeinde will das Gebäude kaufen – die Kirche ist einverstanden. Denn schließlich profitieren beide Seiten davon.

Bisher war die Rede davon, dass die Samtgemeinde das Gebäude für 1700 Euro monatlich für 20 Jahre mietet, außerdem umbaut und die Umbau- und Anbaukosten komplett trägt – immerhin rund eine Million Euro. Dafür wäre auch ein Anbau für eine zweite Kita-Gruppe entstanden, die Kirche hätte einen Teil der Räume im Gemeindehaus weiter genutzt. Die neue Rechnung dagegen sieht ganz anders aus.

Der große Saal wird von Kita und Kirche gemeinsam genutzt

Die Samtgemeinde kauft das Gebäude sowie einen 2800 Quadratmeter großen Teil des Grundstücks für 850 000 Euro – inklusive der Nebenkosten für den Kauf. Anschließend werden noch einmal rund 600 000 Euro für den Umbau investiert – ein Anbau wird nicht mehr benötigt, denn mittelfristig zieht die Kirchengemeinde aus dem Gebäude aus und eine eventuell irgendwann entstehende zweite Kita-Gruppe würde die frei werdenden Räume nutzen. Der Auszug der Kirche erfolgt, wenn sie auf dem Teil des Grundstücks, den sie behält, ein neues Gemeindehaus gebaut hat. Den großen Saal, er hat knapp 120 Quadratmeter, nutzen Kirche und Kita weiterhin gemeinsam, die Kita als Bewegungsraum, die Kirche als Raum für Chorproben.

„Ab 2023 berechnet die Landeskirche neu, wie groß unsere Liegenschaften sein dürfen. Wir haben im alten Gebäude rund 400 Quadratmeter Nutzfläche. Das wird zu viel sein für unsere 1100 Gemeindemitglieder“, erklärt Hermann Prietzsch, Vorsitzender des Kirchenvorstandes, die Hintergründe der neuen Idee. Der Neubau soll 100 bis 120 Quadratmeter groß werden. Das erfülle die Forderungen der Landeskirche, wäre aber wieder zu wenig für die Chorproben. Daher die Doppelnutzung. Sie soll übrigens für den Saal wegfallen, falls irgendwann einmal eine dritte Kita-Gruppe in der Einrichtung entstehen sollte und er als Gruppenraum benötigt würde. Dann wollen Samtgemeinde und Kirchengemeinde aber einen neuen großen Raum für die gemeinsame Nutzung bauen.

Die Kita muss übrigens eigenständig werden, weil die Haupt-Kita laut Vorgaben der Landesschulbehörde eigentlich jetzt schon zu groß ist, um auch für die Außenstelle mit verantwortlich zu sein. Der 600 000 Euro teure Umbau umfasst daher auch alle notwendigen Maßnahmen, um die Einrichtung entsprechend aufzustellen – so müssen unter anderem die Toiletten kindgerecht umgebaut werden, es müssen Räume für eine Kita-Leitung entstehen. Samtgemeindebürgermeister René Weber dazu: „Kommunen kalkulieren heute für eine Kita-Gruppe eine Million Euro. Alles zusammengerechnet hätten wir hier Kosten von 1,4 bis 1,5 Millionen Euro für zwei Gruppen.“

Im Obergeschoss gibt es noch zwei vermietete Wohnungen

Der Bauausschuss der Samtgemeinde sah sich das 1816 als einzügige Schule gebaute und 1970 kernsanierte Gebäude am Donnerstag an. Im Obergeschoss gibt es übrigens noch zwei Wohnungen – 92 und 72 Quadratmeter groß –, deren Mieteinnahmen dann künftig an die Samtgemeinde fließen würden. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben einstimmig zu – am 13. August befasst sich der Samtgemeindeausschuss mit dem Thema, am 26. August dann in öffentlicher Sitzung der Samtgemeinderat, der einen abschließenden Beschluss trifft.

Von Thorsten Behrens