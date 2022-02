Samtgemeinde Wesendorf schafft 14 mobile Luftfilter für zwei Schulen an

Samtgemeinde Wesendorf

14 mobile Luftreinigungsgeräte will die Samtgemeinde Wesendorf zum Gesamtpreis von 35 800 Euro anschaffen, zehn für die Grundschule Wesendorf und vier für die Oberschule, die beide im Ganztagsbetrieb arbeiten. Diese Ausgabe bewilligte der Samtgemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstagabend im Sport- und Gemeindezentrum Schönewörde im Rahmen des Haushaltsplans für 2022 bei drei Gegenstimmen.

Herbert Pieper, Vorsitzender des Finanzausschusses, hatte den Etat zuvor vorgestellt. Allein hieraus wurde deutlich, dass vor dem neuen Samtgemeinderat eine Menge Arbeit liegt, um die Altlasten abzutragen. Es können keine großen Investitionen mehr getätigt werden. Der Kreditrahmen wurde auf 3,5 Millionen Euro festgesetzt.

Kostenzuschuss zum Tierheimbau nur unter bestimmten Voraussetzungen

Diskussionen kamen auf beim Thema Investitionskostenzuschuss für die Finanzierung eines neuen Grundstückes und den Neubau eines Tierschutzzentrums für den Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung in der Samtgemeinde Isenbüttel. Grundsätzlich war die Politik auch aufgrund des bestehenden Vertrages mit dem Tierschutzverein bereit, sich an den Kosten zu beteiligen, Voraussetzung sei allerdings, dass sich auch die Stadt Gifhorn, die Samtgemeinden Isenbüttel, Papenteich und die Gemeinde Sassenburg mit den gleichen Konditionen an der Finanzierung beteiligen. Hier ging es um eine Kostenbeteiligung in Höhe von 11 000 Euro im Jahr 2022 und 150 000 Euro in 2023.

Der Samtgemeinderat lehnte den Antrag der AfD mehrheitlich ab, politische Werbung im Gemeindeblatt „Sprachrohr“ zu genehmigen. Ernst Schreiber (FDP) hatte zuvor zur Geschäftsordnung beantragt, den Punkt ganz von der Tagesordnung zu streichen, dafür aber nicht die erforderliche Mehrheit erhalten.

Torsten Winter bleibt Gemeindebrandmeister

Schließlich wurde Gemeindebrandmeister Torsten Winter mit Wirkung vom 5. Februar für die Dauer von weiteren sechs Jahren in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter ernannt und erhielt die entsprechende Urkunde. Gleiches gilt für den stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortswehr von Schönewörde Sören Weidl mit Wirkung vom 28. Februar, wenn er den Gruppenführerlehrgang Teil II besteht.

Die Verwaltung informierte, dass für den Seniorenbeirat bislang kein neuer Vorstand gefunden wurde. Außerdem wird für Weißenberge ein neues Wahllokal zur bevorstehenden Landtagswahl gesucht, da der bisherige Ort nicht mehr zur Verfügung steht.

Von Siegfried Glasow