Wesendorf

Die Samtgemeinde Wesendorf will an ihren Grundschulen in Wesendorf, Groß Oesingen und Wahrenholz den Ganztagsbetrieb einführen. Der Schul- und Kitaausschuss diskutierte am Donnerstag darüber – und gab laut Samtgemeindebürgermeister René Weber ein einstimmiges Votum für die Ganztagsschulen ab. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Samtgemeinderat.

An der Grundschule Wesendorf soll der Ganztagsbetrieb zum 1. August 2021 eingeführt werden, an den Grundschulen Groß Oesingen und Wahrenholz ein Jahr später. Eigentlich hatte die Samtgemeinde geplant, dass alle drei Schulen gleichzeitig mit dem Ganztagsangebot beginnen. Hintergrund für die nun unterschiedlichen Zeitpunkte sind die baulichen Voraussetzungen. Denn für eine Ganztagsschule ist eine Mensa Pflicht. In Wesendorf nutzen die Grundschüler bereits seit November 2019 die Mensa der Oberschule mit. Die Mensa für Groß Oesingen befindet sich laut René Weber im Baugenehmigungsverfahren, in Wahrenholz soll das ehemalige Bürgerhaus 2021/22 zur Mensa umgebaut werden. Die Entscheidung, nun zunächst nur mit einer Ganztagsschule zu beginnen, erfolgte laut Samtgemeindeverwaltung in Abstimmung mit den Schulen.

Anzeige

Die Bedarfsabfrage für Wesendorf startet bald

Arbeitskreise, bestehend aus Schulleitungen, Politik und Verwaltung, haben bereits Ganztagskonzepte für die drei Grundschulen erarbeitet. Diese sind ebenso wie die Mensen Voraussetzung für die Genehmigung einer Ganztagsschule. Dritte Voraussetzung ist eine Bedarfsabfrage unter den Eltern. Diese will die Samtgemeinde für die Wesendorfer Grundschule nach einem positiven Votum des Samtgemeinderates starten. Der Antrag für das kommende Schuljahr muss bis Ende November bei der Landesschulbehörde vorliegen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Samtgemeinderat tagt am 17. September Der Wesendorfer Samtgemeinderat tagt am Donnerstag, 17. September, ab 17 Uhr öffentlich im Landgasthaus Schönecke in Wahrenholz. Themen sind der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Pollhöfen, die Sanierung der Sporthalle II der Oberschule Wesendorf, der Feuerwehrbedarfsplan, die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen, die Anschaffung von Laptops für Schulen, die Sanierung eines Teilstücks der Gemeindeverbindungsstraße 10 und die Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde.

Für die Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf strebt die Samtgemeinde die Errichtung einer offenen Ganztagsschule an fünf Tagen pro Woche an. Sollte die Landesschulbehörde das nicht genehmigen, soll den Schülern am Freitag zumindest noch ein warmes Mittagessen angeboten werden, dann allerdings ohne finanzielle Beteiligung des Landes. Die Nachmittagsbetreuung würde dann an vier Tagen pro Woche erfolgen.

Für das Angebot an den Schulen wird ein externer Anbieter verantwortlich sein

Da die drei Grundschulen das Nachmittagsangebot laut Vorlage der Samtgemeindeverwaltung nicht aus eigener Kraft organisieren, koordinieren und durchführen können, muss dafür ein externer Dienstleister gefunden werden. Gespräche mit zwei möglichen Anbietern wurden bereits geführt, Angebote können aber erst nach dem Beschluss im Samtgemeinderat eingeholt werden.

Die Samtgemeinde rechnet bei der Grundschule Wesendorf für diesen Anbieter mit jährlichen Kosten zwischen 60 000 und 130 000 Euro. Für das Mittagessen fallen bei etwa 100 Essen pro Tag demnach etwa 20 000 Euro an. Für notwendige Ausstattung kalkuliert die Samtgemeinde derzeit mit noch einmal 20 000 Euro. Wie hoch die Kosten für die Einrichtung der Ganztagsschulen in Groß Oesingen und Wahrenholz sein werden, ist noch offen. Klar ist nur, dass dort Baukosten hinzukommen – die Mensa in Groß Oesingen könnte nach letztem Stand rund eine Million Euro kosten.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit