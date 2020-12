Geld für Friedhöfe, Schulen, Kitas – aber nicht in Höhe der Vorschläge der Verwaltung – hat der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt der Samtgemeinde Wesendorf in jüngster Sitzung genehmigt. Angesichts der finanziellen Lage der Samtgemeinde setzen die Ausschussmitglieder auch den Rotstift an.