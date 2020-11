Samtgemeinde Wesendorf

Haushaltsansätze und die jährliche Bereisung der Feuerwehrhäuser standen auf der Tagesordnung des Feuerschutzausschusses. „Der Zustand der Gebäude, Technik und Fahrzeuge ist gut“, lautete im Anschluss auf AZ-Anfrage das Fazit seines Vorsitzenden Dirk Wegmeyer. Der Feuerwehrbedarfsplan werde die Teile des Ganzen lediglich „aufwerten“.

Unter anderem soll im Rahmen des auf fünf Jahre angelegten Acht-Millionen-Euro-Pakets der Ausbau des zur Stützpunktwehr erhobenen Standorts Groß Oesingen umgesetzt werden durch die Anschaffung eines zusätzlichen TLF. Räumlichkeiten dafür sind am dortigen Gerätehaus bereits vorhanden. Schulungs- und Umkleideräume erhält die Feuerwehr Betzhorn durch den Umbau des angrenzenden Dorfgemeinschaftshauses. Derzeit nutzt die Feuerwehr einen Container. Ein Büro sei mit der Planung beauftragt, so Wegmeyer.

Neubau nötig für neues HLF und einen Gerätewagen

Der Ausschuss schaute sich vergangenen Donnerstag neben den Feuerwehrhäusern in Ummern, Wahrenholz, Schönewörde und Westerholz auch das Wesendorfer an, das einem Neubau weichen soll, der dem avisierten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und einem Gerätewagen ausreichend Platz bieten soll. „Der Innenausbau des Anbaus ans Feuerwehrhaus Pollhöfen ist zu 95 Prozent fertig“, erklärte der Ausschussvorsitzende, der mit Beendigung aller Arbeiten „im Frühjahr“ rechnet.

Für den Haushalt 2021 empfahl das Gremium für das Feuerwehrwesen in der Samtgemeinde Wesendorf „die üblichen Ansätze“: 10 000 Euro für Geräte und Ausrüstung, 15 000 Euro für die Ausstattung der Gerätehäuser sowie 6500 Euro im Bereich Atemschutzgeräte. Darüber hinaus sollen 100 000 Euro für die zusätzliche Ausrüstung des HLF als Ansatz in den Etat eingestellt werden, um das Ausschreibungsverfahren in Gang bringen zu können.

3000 Euro mehr für längeren Radstand

35 000 Euro sollen im Haushalt stehen für die (Ersatz-)Beschaffung eines neues Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Wesendorfer Freiwillige Feuerwehr sowie 15 000 Euro für ein Mehrzweckboot – unter anderem für Einsätze auf dem Elbe-Seiten-Kanal –, das in Wahrenholz stationiert wird. Empfohlen wurde vom Ausschuss auch eine Mehrausgabe in Höhe von 3000 Euro über dem bisherigen Haushaltsansatz für das neue Tragkraftspritzenfahrzeug für Pollhöfen (voraussichtlich 2022).

Die Mehrkosten fallen laut Wegmeyer für einen längeren Radstand an, für den man sich nach dem Besuch einer Fahrzeug-Vorführung verschiedener Hersteller in Hannover entschieden hatte: „Der längere Radstand sorgt für mehr Platz für die Aufbauten.“

Von Jörg Rohlfs