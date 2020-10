Sachbeschädigung in Wittingen: Polizei sucht Zeugen

Wittingen

Ein Unbekannter hat sich am Dienstag einen Mercedes ausgesucht als Opfer für seine Sachbeschädigungen. In der Zeit zwischen 13.40 und 13.55 Uhr wurde der silberfarbene Mercedes Benz vom Typ E 220 CDI, Erstzulassung 2003, beschädigt. Der Wagen war in der genannten Zeit auf dem Parkplatz des E-Centers in Wittingen in der Nähe der Bäckerei Meyer hinter einem Lkw geparkt worden. Als die Eigentümer zu ihrem Pkw zurückkamen, stellten sie fest, dass der Lack an diversen Stellen zerkratzt, der Stern des Mercedes abgebrochen und in der Motorhaube eine kleine Delle war. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Wittingen bittet Zeugen, sich unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 zu melden.

Von OTS