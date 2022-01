Runder Tisch: Jugendarbeit in der Samtgemeinde Wesendorf wird neu gestaltet

Samtgemeinde Wesendorf

Viel los ist nicht in den vier Jugendtreffs in der Samtgemeinde Wesendorf. Das hat nicht nur etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Daher wollen Verwaltung und Politik reagieren – und die Jugendarbeit neu aufstellen. Unter anderem soll es dazu einen Runden Tisch geben mit Beteiligung der Jugendlichen. Denn man wolle die Jugend einbinden und mit ihr reden, nicht nur über sie, betont der neue Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze.

Einen ersten Aufschlag gab es jetzt bei der Sitzung des – nach der Kommunalwahl komplett neu besetzten – Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales der Samtgemeinde. Dabei wurde auch deutlich, dass es nicht überall bei der Jugendarbeit hake. Die Ferienprogramme laufen gut. Kreativangebote, Sportangebote, Familienfahrten, immer wieder das Aufgreifen von Trends: Die meisten Veranstaltungen sind ausgebucht, und zwar mit schöner Regelmäßigkeit. „Da brauchen wir nichts ändern“, so Schulze.

Gründe für den Besucherrückgang in den Treffs gibt es einige

Von „ausgebucht“ kann die Samtgemeinde bei den Jugendtreffs in Wahrenholz und Wesendorf, welche die Samtgemeinde in Kooperation mit den Kirchengemeinden betreibt, sowie in Ummern und Wagenhoff dagegen nur träumen. In Groß Oesingen wurde der Treffbetrieb bereits Anfang 2020 eingestellt – mangels Nachfrage. Bereits zehn Jahre zuvor, nämlich 2010, wurde der Jugendtreff in Schönewörde aufgegeben. Auch dort waren die Besucherzahlen vorher stark zurück gegangen, eine Gesprächsrunde mit den Jugendlichen im Ort hatte keine Veränderungen gebracht. In den vier verbleibenden Treffs sinken die Zahlen ebenfalls – wegen Corona, aber nicht nur.

Der Gründe gibt es einige. Da ist unter anderem die schulische Auslastung der Kinder und Jugendlichen, welche durch den Ganztagsbetrieb an den Grundschulen – in Wesendorf seit Sommer 2021, in Groß Oesingen nach Plan ab dem kommenden Schuljahr und in Wahrenholz ein Jahr später – wohl noch steigen dürfte. Hinzu kommen die Angebote der Vereine vor Ort, die gute Jugendarbeit betreiben. Da komme Corona nur oben drauf. Kontaktbeschränkungen hätten dazu geführt, dass sich eben die Cliquen in kleine Grüppchen geteilt hätten, die sich lieber privat treffen würden.

Vorerst erhalten bleiben sollen die Jugendtreffs aber dennoch. Denn über sie erreicht die Jugendpflege einen Teil der Kinder und Jugendlichen, die nicht in Vereine integriert sind. Wie die Treffs aber wieder attraktiver gestaltet werden können, soll besagter Runder Tisch auf den Weg bringen. „Damit stoßen wir den Prozess Jugendarbeit in der Samtgemeinde neu an“, sagt Rolf-Dieter Schulze. Einen Termin gebe es für das erste Treffen noch nicht, man wolle warten, bis die Corona-Lage zuverlässige Planungen zulasse. Kinder und Jugendliche könnten sich aber bereits jetzt mit Ideen sowie für die Aufnahme in die Liste der Interessierten melden bei der Jugendpflege – bei Claudia Niemes und Tina Becker – per E-Mail an c.niemes@sg-wesendorf.de und t.becker@sg-wesendorf.de sowie unter Tel. (0 53 76) 89 958 und (0 53 76) 89 954.

Von Thorsten Behrens