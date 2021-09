Wesendorf

Stühlerücken im Rathaus in Wesendorf. Die Wahl zum Samtgemeindebürgermeister gewinnt der parteilose Rolf-Dieter Schulze. Er verbucht für sich 51,66 Prozent der Stimmen und schlägt damit Amtsinhaber René Weber. Der kommt auf 38,63 Prozent, der AfD-Kandidat Dominik Lebendig auf 9, 7 Prozent.

„Die Politiker sind auf mich zugekommen“

„Gut fühle ich mich“, sagt der frisch gewählte Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze in Wesendorf. Das Besondere dabei: „Ich habe das alles von den anderen Politikern angetragen bekommen, sie sind auf mich zugekommen“, sagt er und versichert dabei glaubhaft: „Ich bin einfach total überwältigt.“

Zur Galerie Ein paar Eindrücke von Sonntagabend – Jubel und Trauer, Spannung und Erleichterung gab es bei den Kandidaten um den Landrats-Posten.

Am 1. November zieht der neue Wesendorfer Samtgemeindebürgermeister ins örtliche Rathaus ein. Als erste Amtshandlungen hat sich Schulze vorgenommen, „dort eine neue Willkommenskultur“ einzuführen. Er möchte – wie er weiterhin sagt – „zerstörte Brücken wieder aufbauen“. Als Hauptverwaltungsbeamter will er zahlreiche „Gespräche mit den Mitarbeitern führen und ich möchte dabei hören, wie wir gemeinsam im Team Dinge ändern können“. Und dabei hat er sich vorgenommen, „alle mitzunehmen und in die Entscheidungen mit einzubeziehen“.

Es ist ein kompletter berufliche Neuanfang

Da wegen Corona das Rathaus geschlossen blieb, feierte Schulze im familiären Rahmen mit Freunden und Verwandten den Wahlabend auf dem heimischen Innenhof, wie er weiterhin berichtet. Er freut sich auf die neue Aufgabe, sagt er – „es ist ein kompletter beruflicher Neuanfang“. Er weiß aber auch – „es ist ein Job auf Zeit“. Jetzt 58 Jahre alt, ist er nach seiner Amtszeit von fünf Jahren 63. „Mal sehen, wie es mir gefällt, und auch mal sehen, was Gesundheit und Familie dann machen.“ Klappt alles, kann es durchaus sein, „dass ich dann erneut zur Wahl antrete“.

Von Hilke Kottlick