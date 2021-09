Groß Oesingen

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am Mittwoch, 29. September, die Eheleute Rita und Arno Karstädt in Groß Oesingen. Immer noch glücklich und zufrieden, wie sie sagen.

Arno Karstädt kam 1945 mit seiner Mutter aus Stettin in Pommern nach Groß Oesingen, ging dort zur Schule und lernte den Beruf des Malers, in dem er noch ein paar Jahre arbeitete, bevor er dann 37 Jahre lang im VW-Werk beschäftigt war. Seine Goldbraut Rita lernte der agile Malergeselle am 11. Juni 1967 beim Schützenfest in Kästorf kennen und ließ sie danach nicht mehr aus den Augen. Rita Karstädt hatte in Kästorf Einzelhandelskauffrau gelernt und war 25 Jahre in einem Käsefachgeschäft in Gifhorn sowie zehn Jahre bei Schlecker in Groß Oesingen tätig, bevor sich das Goldpaar ein wenig zur Ruhe setzte.

Fahrten mit der Jungen Gemeinde in verschiedene Regionen

Das Goldpaar baute ein eigenes Haus in Groß Oesingen, in dem es noch heute glücklich und zufrieden lebt. 1973 wurde der Skat- und Rommé-Club gegründet und 1974 schlossen sich die Eheleute der Jungen Gemeinde an, mit der viele Fahrten unter anderem nach Südtirol, nach Schweden, nach Österreich oder gar zu einer kirchlichen Partnergemeinde nach Seifhennersdorf in der ehemaligen DDR unternommen wurden. Selbst nach Moskau führte mit dem geschätzten Pastor Heinrich Hohlfeld ein Flug, der die Schönheiten dieser Weltstadt zu einem nicht vergessenen Erlebnis werden ließ.

Erst 1986 wurde Sohn Ralf geboren, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in der Nähe von Helmstedt lebt. „Über unsere Großkinder sowie auch über sieben weitere Patenkinder in der Familie freuen wir uns ganz besonders, wenn sie zu Besuch kommen oder wir zu ihnen fahren“, schwärmen die Jubilare von dem Nachwuchs.

Fußball und Theater gehören zu den Hobbys der Eheleute

Neben dem regen Vereinsleben in Groß Oesingen widmeten sich die Jubilare einem großen Verwandten- und Freundeskreis sowie ihren Nachbarn. Arno Karstädt spielte als junger Mann aktiv Fußball, war später Betreuer und Platzwart. Zu seinen Lieblingsvereinen gehören immer noch Eintracht Braunschweig und der VfL Wolfsburg, wie er sagt. Und die Jubilarin widmet sich neben der Haus- und Gartenarbeit als Frauensprecherin im SoVD sowie als Mitspielerin in der Theatergruppe des Heimatvereins Groß Oesingen. „Wir haben sehr viel gemeinsame Zeit miteinander verbracht, und dennoch hatte jeder seine Freiräume, die uns immer wieder zusammenführten“, betonen die Jubilare. Die Feier begehen sie mit Familie, Verwandten, Nachbarn und dem Freundeskreis.

Von Hans-Jürgen Ollech