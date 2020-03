Dedelstorf

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an mehreren Beregnungsmaschinen im Gifhorner Nordkreis. Bislang unbekannte Täter zerstachen an fünf solcher Geräte insgesamt neun Reifen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 2000 Euro. Die Maschinen standen auf einer Freifläche südwestlich von Repke. Der Tatzeitraum lag zwischen Anfang Januar und dem 13. März. Um sachdienliche Hinweise zu den Tätern bittet die Polizei in Hankensbüttel, Tel. (0 58 32) 97 93 40.

