Dieser Mann mag zwar den Sommer, aber beim Wort Schnee leuchten die Augen noch etwas stärker. Zum Sommer gehören für Michael Kirchner und seine aktuell elf Huskys nämlich auch die Vorbereitung auf eines der in Skandinavien stattfindenden Schlittenrennen. Ein Besuch in Repke.

Vor 25 Jahren begann die Leidenschaft für Huskyrennen

Wer bei Kirchner das Gartentor öffnet, der sollte standfest sein. Sogleich wuseln aufgeregt fünf Huskys um den Besuch, springen in die Höhe und wollen gestreichelt werden. „Das ist normal“, sagt Michael Kirchner. Denn das war der erste kleine Eindruck. Hinter dem Haus nämlich warten elf weitere Vierbeiner – da wird’s dann so richtig lebhaft mit Springeinlagen und Hundeköpfen, die getätschelt werden wollen. Gewusel hier, Gelassenheit bei Kirchner. Wie kommt man denn zu einem ganzen Husky-Rudel? Vor 25 Jahren hatte seine Freundin Huskys, nahm ihn auf Schlittenrennen mit. „Damals hatte ich mit Sport nichts zu tun.“ Das änderte sich schnell. Sogar nach Skandinavien zog es ihn einige Jahre, um dort die neue Leidenschaft leben zu können – im Schnee natürlich.

Für dieses Erlebnis muss er – seit er nach Repke zog – jedes Jahr in seiner Freizeit viel reisen. Regelmäßig fährt er nach Schweden, um dort an internationalen Schlittenhunderennen teilzunehmen. Auf den Podestplätzen war er früher schon bei Deutschen Meisterschaften und Europameisterschaften. Aber er winkt ab. „Darum geht es heute gar nicht mehr. Erfolg ist zweitrangig.“ Es ist das Erlebnis – „wie ein Lifestyle“. Rennen können über Tage dauern, hunderte Kilometer weit führen. Allein mit der Meute, seinem Team, das er während des Sommers im Nordkreis hegt und pflegt und vor allem eines macht: „Aus Individualisten ein Team formen.“ Denn nur so schaffen sie die Distanz im tiefen Schnee, überstehen die einsamen Nächte auf der Strecke.

Kraft, Ausdauer und Disziplin sind die Trainingsbausteine

Wer im Sommer nicht gelernt hat, dass es klare Strukturen gibt, dass jeder seinen Platz im Team gewinnbringend für alle einnimmt, dass keiner dem anderen den Fressnapf leer frisst, der scheitert als Team in den Weiten Schwedens. „Kraft, Ausdauer, Disziplin, das bringe ich ihnen im Sommer bei“, erklärt Kirchner. Da kann sogar eine Ausfahrt mit dem Quad lehrreich sein. Wie etwa reagieren die Tiere auf Füchse, Kühe oder aber in Nähe einer Straße auf einen Bus? Das studiert der 56-Jährige genau. Das habe Analogien zur Menschenkunde. „Jeder Hund hat so seine Stärken und Schwächen. Wer einfach nur nach vorne geht, aber nicht links und rechts kennt, ist für vorne nicht geeignet.“ Ob er alle Namen der Hunde kennt? „Natürlich, aber das tut eigentlich nichts zur Sache, das muss auch so funktionieren.“

Der Klimawandel hat den Sport schon verändert

Dass er jemals wieder in Repke den echten Rennschlitten rausholen kann? „Eher nicht. Das war zuletzt im Winter 2008/2009.“ Der Klimawandel lasse sogar den Sport in Skandinavien verrückt spielen. „Man hat es in den letzten Jahren schon gemerkt. Die Schwankungen sind extremer, der Schnee klamm. Dafür muss man nun Gummistiefel mitnehmen.“ Aber noch haben Schlittenhunderennen eine Zukunft. Und zum Schluss verrät der 56-Jährige noch einen kleinen Traum. Er möchte gerne einmal an der Finnmark 1200 teilnehmen. Die wird ein paar Tage dauern, Kirchner mehr oder weniger schlaflose Nächte bereiten, weil er in der vierstündigen Pause seine Hunde massieren und verpflegen muss – „Lifestyle“ eben, wie er ihn liebt.

Von Andrea Posselt