Randalierer werfen in Hankensbüttel Scheibe ein

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich am Wochenende in Hankensbüttel ereignet hat. Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem Mülleimer eine Fensterscheibe des Schützenhauses in der Wittinger Straße. Es handelt sich um ein Sprossenfenster, an dem vier Segmente beschädigt wurden. Dabei zerbarst von dem doppelverglasten Fenster jeweils nur die äußere Scheibe. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Die Täter entwendeten den Mülleimer zuvor vom Gelände der Hauptschule. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Hankensbüttel unter Telefon (0 58 32) 97 93 40.

