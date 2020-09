Wahrenholz

„Wir kommen Open-Air in den Kindergarten mit einer Inszenierung rund um das Thema Experimentieren, Forschen und Staunen mit Sulfurs kleiner Science Show“, begrüßte Andrea Haupt vom Wolfsburger Figurentheater die Kinder der DRK-Kindertagesstätte Wahrenholz. Die konnten so trotz der Coronavirus-Krise ein bisschen Normalität erleben.

Mitgebracht hatte die Künstlerin nicht nur ihre Kollegin Brigitte van Lindt, sondern auch zahlreiche Experimente sowie die kleine Labor-Ratte Sulfurs, die immer wieder neugierig an den Experimenten teilhaben wollte. Und darüber freuten sich nicht nur die 70 Kinder aus den drei Tagesgruppen mit ihren Erzieherinnen, sondern auch die Kita-Leiterin Marion Weseloh und der Vorsitzende vom Kinderförderverein Sterntaler, Axel Schuster. Denn Schuster und die Sterntaler unterstützten das Projekt finanziell, wofür sich Weseloh und ihr Team ganz herzlich bedankten.

Die Rakete verliert Wasser und macht Laborratte Sulfurs nass

Der Besuch des Kindertheaters war ein Highlight für die Kinder, die sich draußen vor der Kita wie im richtigen Theater platziert hatten, um den beiden Akteurinnen nicht nur zu lauschen, sondern auch den Experimenten mit Wasser, Qualm oder Luft zu folgen. So gab es eine Flaschenrakete, die mittels Luftpumpe eine Plastikflasche aus der Raketenabschussrampe herauskatapultierte – was von den Kleinen mit emotionalen Lachsalven bejubelt wurde. Doch beim zweiten Raketenstart wurde die Plastikflasche noch mit Wasser gefüllt, um weiter zu fliegen und dabei auch noch die Laborratte Sulfurs ein wenig nass zu machen, worüber die sich gar nicht freuen konnte.

Auch das Experiment mit der kleinen Nova in der Taucherglocke klappte perfekt, sodass sie aus der Tiefe des Meeres einen Schatz des Käpt`n Huck an die Oberfläche holten konnte. Abschließend durften einige Kinder anzeigen, was sie am tollsten fanden. Dabei fiel die Entscheidung auf die Raketenabschussrampe, mit der nun die Crew zum 77. Milchstraßenexperimentierwettbewerb ins Universum startete. Das skurrile Forscherteam Stella und Nova des Wolfsburger Figurentheaters war nicht nur mit einer coolen Show in der Kita aufgetreten, sondern überreichte der Einrichtungsleiterin eine große Experimentierbox mit Luftpumpe, damit diese künftig die Experimente mit den Kindern selbst vornehmen kann.

