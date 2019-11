Vertrag für den Radweg bis zur B4 ist unterschrieben

Ummern

Die Gemeinde Ummern, vertreten durch die Bürgermeisterin Mirijam Müller, und die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, vertreten durch den Leiter des Geschäftsbereiches in Wolfenbüttel Bernd Mühlnickel, haben den Vertrag für die Planungen des Radweges Richtung B 4 unterzeichnet. Grundlage für die Vertragsunterzeichnung ist ein entsprechender Ratsbeschluss vom Oktober.

Gemeinde übernimmt Teil der Landesaufgaben

Hierbei verpflichtet sich die Gemeinde, einen Teil der Aufgaben des Landes (Planung sowie Eigentumserwerb) für dieses Projekt zu übernehmen. Die Gemeinde übernimmt daher auch einen Kostenanteil in Höhe von 120 000 Euro. So wird gewährleistet, dass die Planungen für den Radweg kurzfristig beginnen können. Der Auftrag an ein Planungsbüro hierfür ist bereits durch die Gemeinde vergeben worden.

Hintergrund der langen Verhandlungen war, dass die Landesbehörde bisher deutlich mehr Forderungen an die Gemeinde hatte – auch Beteiligung an den Baukosten mit 300 000 Euro –, die nach zähen, aber sehr konstruktiven Verhandlungen auf das jetzige Ergebnis runtergehandelt werden konnten. Das gesamte Bauvorhaben liegt bei einem Volumen von etwa 700 000 Euro.

Erstes Teilstück entstand schon 2009

Zunächst wird im kommenden Jahr eine Kartierung der beiden Straßenseiten entlang der Landesstraße 284 durchgeführt. Im Anschluss wird auf Grundlage eines Variantenvergleichs ein Vorschlag für eine Seite erarbeitet.

Bereits 2009 hatte die Gemeinde mit dem Bau eines etwa 600 Meter langen Teilstücks des Radweges vom Ortsausgang aus begonnen, das ein Jahr später fertig war und zusammen mit der Querungshilfe über die Landesstraße 284 insgesamt rund 150 000 Euro kostete.

Von Thorsten Behrens