Radweg Ummern-Wesendorf: Planungen dauern weiterhin an

Ummern/Wesendorf

Die Planungen für den künftigen Radweg von Ummern nach Wesendorf kommen in unterschiedlichen Tempi voran. Vor allem westlich der B 4 wird es bis zum Baustart noch dauern. Dort steht noch nicht einmal fest, wo der Radweg entsteht – nördlich oder südlich der L 284.

Der Ratsbeschluss dazu erfolgte Anfang Oktober, die Vertragsunterzeichnung für Planung und Grundstückserwerb durch die Gemeinde war Ende November. Mit der Übernahme von Aufgaben, die eigentlich die Landesbehörde zu tragen hätte, will die Gemeinde gewährleisten, dass die Planung zügig voran kommt. Doch zügig dürfte als relativ zu verstehen sein.

Zur Galerie Es ist ein großes Projekt für die kommenden Jahre: Zusammen mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wollen die Gemeinden Ummern und Wesendorf einen Radweg entlang der L 284 verwirklichen.

Bauprojekt: So weit ist Ummern

„Jetzt wurden Bodenuntersuchungen gemacht, und wir warten auf die Kartierung für die Amphibien“, sagt Ummerns Bürgermeisterin Mirijam Müller. Diese Kartierung werde wohl bis September dauern. „Dann geht das an den Landkreis Gifhorn.“ Der werde entscheiden, ob der Radweg nördlich oder südlich der L 284 zu bauen ist. „Wir rechnen Anfang kommenden Jahres mit einer Entscheidung.“

Dann erst kann die Gemeinde sich um den Erwerb der Grundstücke kümmern. Deshalb spricht Müller von einem vierjährigen Bauprojekt.

Wesendorf ist mit der Planung des Radwegs weiter

„Wir sind ein Stückchen weiter“, sagt Wesendorfs Bürgermeister Holger Schulz, dessen Kommune den Abschnitt östlich der B 4 übernommen hat, und räumt ein, schon früher angefangen zu haben. „Wir warten gerade auf die endgültigen Entwurfsunterlagen.“

Die Entwürfe habe die Gemeinde der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bereits vorgelegt. Allerdings habe diese einige Punkte bemängelt. „Da wird jetzt nachgearbeitet“, sagt Schulz. Das könne noch etwas dauern: „Die Planungsbüros sind voll.“

Links oder rechts der Straße radeln?

Immerhin steht in Wesendorf schon fest, wo der Radweg verlaufen wird: auf der Südseite. „Der Radweg nördlich zum Friedhof bleibt erhalten“, sagt Schulz. Am Ortsausgang entstehe eine Querungshilfe. Wichtig sei, dass sich die Radfahrer bereits dort auf den „richtigen“ Radweg begeben und nicht erst auf der freien Strecke. Wer zum Friedhof will, soll gleich den alten rechts nehmen, wer nach Ummern will, auf den neuen Weg links wechseln. Das soll entsprechend beschildert werden.

Den ersten Spatenstich erhofft sich Schulz bereits im kommenden Jahr. Das hänge aber auch davon ab, wann die Landesbehörde die Planfeststellung beantragen kann und wie lange dieses Verfahren läuft.

Mehr Sicherheit erhofft – auch durch Kreisel

Mirijam Müller sieht den Radweg als dringend nötig an: „Es ist erschreckend, wie viele Leute da mit dem Fahrrad fahren.“ Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen – zum einen auf dieser freien Strecke, zum anderen beim Überqueren der B 4. Auch das wird mit dem Radweg sicherer. Denn zeitgleich wird die Landesbehörde aus der Ummerschen Kreuzung einen Kreisel bauen – sozusagen im Paket.

Von Dirk Reitmeister