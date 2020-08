Wahrenholz/Oerrel

Tierisch was los im Gifhorner Nordkreis: Auf einer 24 Kilometer langen Radtour von Wahrenholz nach Oerrel können Familien was erleben. Denn das Ziel ist das Wildgehege des Jagdmuseums Wulff. Die Anfahrt ist mit dem Auto und mit dem Zug möglich. Als Startpunkt bietet sich nämlich der neu gestaltete Bahnhof mit Park-and-Ride-Platz an.

Die Baustelle an der Schützenstraße in Wahrenholz muss Radfahrer nicht irritieren, sie kommen über den Fußweg daran vorbei, während die Fahrbahn gesperrt ist. An der Hauptstraße ist auch Baustelle, aber eher daneben: Dort entsteht das neue Ortszentrum. Weiter geradeaus geht es unter alten Eichen hindurch. Eine ist allerdings schon sehr in die Jahre gekommen. Aber das Schild „Älteste Eiche im Kreis Gifhorn“ ist noch dran.

Zur Galerie Es gibt Tiere zu sehen, und das mit Garantie: Eine familienfreundliche Radtour der AZ führt über 24 Kilometer von Wahrenholz nach Oerrel ins Wildgehege des Jagdmuseums Wulff.

Die Radfahrer schlagen – an der Wassermühle vorbei – die Richtung Schönewörde ein. An der Einmündung kurz vor dem Ort biegen sie ab und folgen der Ausschilderung zum Sportzentrum. Von da an ist auch der Weg nach Oerrel vorbildlich mit Wegweisern ausgeschildert. Es geht in eine idyllische Wiesen- und Auenlandschaft. Wer Glück hat, hört hier auch mal das Trompetensolo eines Kranichs.

Hinter der Isebrücke und der Wegekreuzung an der Freundschaftseiche geht es geradeaus nach Oerrel. Der von dichten Baum- und Buschwerk eingefasste Weg gibt guten Windschatten bis fast zur Hässelmühle. Und dann sind es nur noch wenige Pedalumdrehungen einen leichten Anstieg hinauf, und die Radler haben das Wildgehege links vom Weg erreicht. Dort gibt es Wildschweine, Rot- und Damhirsche zu beobachten. Achtung, es ist kein Streichelzoo: Nach dem Griff durch den Zaun der Wildschweine sollte man nachzählen, ob noch alle Finger dran sind.

Im Herbst lohnt sich ein Besuch zur Brunftzeit

Die Tour lohnt sich nicht nur im Sommer, Familien sollten sie auch für den Herbst in Erinnerung behalten. Dann ist die Chance in der Iseniederung größer, Kraniche zu hören und zu sehen, und in der zweiten Septemberhälfte drehen auch im Gehege die Rothirsche am Rad – sie sind in der Brunft, röhren und kämpfen miteinander.

Mehr zur Radtour nach Oerrel Länge: 24 Kilometer Höhenunterschied: 56 Meter rauf und runter. St. Nicolai- und Catharinenkirche in Wahrenholz: Das Gotteshaus ist das ganze Jahr über von 10 bis 16 Uhr für Besichtigungen und persönliche Stille geöffnet. Wer mehr über das mehr als 750 Jahre alte Gebäude erfahren oder sicherstellen will, dass nicht gerade beispielsweise wegen Renovierungsarbeiten die Tür verschlossen ist, kann sich im Internet unter www.kirche-wahrenholz.de informieren. Wassermühle in Wahrenholz: Wegen der Corona-Regeln finden aktuell keine Führungen für Gruppen statt. Das neue Wasserrad dreht sich aber ständig und kann von außen bewundert werden. Und Interessierte können sich beim Verein Mühlenfreunde Wahrenholz unter Tel. (0 58 35) 82 20 oder mit etwas Vorlauf per E-Mail an info@muehlenfreunde-wahrenholz.de melden, um für einen kurzen Besuch anzufragen. Karten: Bikeline-Radwanderkarte „Südheide Gifhorn“ vom Verlag Esterbauer, Maßstab 1:60 000 mit Ortsplänen und touristischen Informationen für 5,90 Euro in jeder Buchhandlung (ISBN-978-3-85000-816-7) und in den Touristinformationen der Südheide Gifhorn GmbH. Nahverkehr: Der Erixx fährt zu jeder vollen geraden Stunde von Wahrenholz in beide Richtungen. Achtung: Für Fahrräder müssen Fahrrad-Tagestickets des Tarifverbundes gelöst werden! Einkehr: In Wahrenholz und Betzhorn, etwa im Hofcafé (im August und September täglich außer dienstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet, wegen Corona bietet sich eine kurze vorherige Kontaktaufnahme an unter Tel. (0 58 35) 4 67 oder per E-Mail an info@hofcafe-betzhorn.de). Für unterwegs sollten Radler zu trinken und Proviant dabei haben. In Oerrel öffnet der Erlebnishof Dreyer jeden ersten Sonntag im Monat sein Hofcafé ab 14.30 Uhr, Voranmeldung unter Tel. (0 170) 5 96 55 89.

Oerrel war lange Jahre Heimat des Journalisten und Reiseschriftstellers A. E. Johann, der in der ganzen Welt unterwegs, vor allem aber Kanada-Kenner war. Er gab die Gesamtauflage seiner Bücher (Sachbücher und Romane) mit 20 Millionen Exemplaren an. Johann starb 1996 im Alter von 95 Jahren.

Wo die Wege wild sind

Von Oerrel aus geht es ein paar Kilometer entlang der Kreisstraße 7 zurück. Der Straßen begleitende Radweg dort ist schon sehr wellig durch Wurzelschäden. Zurückhaltender fahren um Reifen, Speichen und Po zu schonen sollten die Radler auch, wenn sie in Höhe der Schutzhütte Richtung Betzhorn abbiegen. Der Abschnitt des Waldweges bis zum Lönsstein hat holprigen, groben Schotter.

Südheide Gifhorn legt fünf Rad-Rundtouren neu auf Die Gifhorner entdecken in Corona-Zeiten ihre eigene Gegend – mit dem Fahrrad. Und auch von auswärts erwartet die Südheide Gifhorn Tourismus-Gesellschaft in diesem Jahr noch mehr Besucher auf zwei Rädern. Gut, dass zu den bestehenden Touren in diesem Jahr fünf neue hinzu gekommen sind. In einer kleinen Sommer-Serie testet die AZ diese neuen Ausflüge und schlägt selber kurze familientaugliche Runden vor.

Abstecher in die Heide

Am Lönsstein geht es nach rechts ab. Wer dann geradeaus weiter fährt, landet unweigerlich in Betzhorn. Man kann aber auch nach ein paar Hundert Metern in Höhe eines Schuppens nach rechts abbiegen und gelangt von dort in den Heiligen Hain. Allerdings sind von da an die Wege sehr beschwerlich zu fahren, weil sandig. Doch der Abstecher, zur Not das Fahrrad schiebend, lohnt sich in der Heideblütezeit sehr wohl.

Von Dirk Reitmeister