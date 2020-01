UK Subs und Hoax rocken den Saal

Schweimke

Mehr als 400 Besucher versammelten sich im Schützenhaus, um feinsten Punkrock zu genießen. Angesagt hatten sich die UK Subs, eine der angesagtesten Punkbands überhaupt, aber auch die Vorband, Hoax aus Groß Oesingen, zeigte, zu was sie fähig ist.

Shake up the Monster

Hoax hatte die Veranstaltung auf die Beine gestellt und die britischen Punker in die Heide geholt. „Ursprünglich sollte das Konzert in Gifhorn stattfinden, aber wir hatten Probleme mit dem Budget“, erklärte Hoax-Sänger Boris Neubrandt alias Vincent Banane. „Unser Schlagzeuger Timme kommt aus Schweimke und so kam die Idee auf, alles hier stattfinden zu lassen“, so Neubrandt.

Ein ähnliches Event hatte es bereits vor fünf Jahren im Gifhorner Nordkreis gegeben. Damals feierte Hoax ihr Bühnencomeback nach zehn Jahren Bühnenpause in Oesingen. Passend zum Titel der gerade erschienen Hoax-CD lief der Abend unter Motto „Shake up the Monster“. Als Vorband verbreiteten Hoax unter den Zuhörern ausgelassene Stimmung. Ihre Fans sangen laut mit, die freien Flächen im Saal wurden zum Tanzen genutzt.

Stimmung auf dem Höhepunkt

Bei bester Laune und einer feierwütigen Menge waren dann knapp zwei Stunden später die UK Subs an der Reihe. „ Schweimke darf auf keiner Europatour fehlen!“, hieß es im Vorfeld auf Facebook. Klar, dass es sich die britische Punkband da nicht zweimal sagen ließ, auch dort Halt für ein Konzert zu machen. Mit viel Gefühl für den richtigen Punkrock fand die Stimmung mit dem Auftritt der Briten ihren Höhepunkt.

Von Joelle Hillebrecht