Groß Oesingen

Der Kita-Ausbau in der Samtgemeinde Wesendorf geht weiter. Nachdem die Außenstelle in ehemaligen Räumen der Wesendorfer Oberschule erweitert und selbständig wurde sowie in der alten Schule in Schönewörde eine eigenständige Kita eingerichtet wurde, soll nun auch die Außenstelle in Groß Oesingen erweitert werden. Gespräche laufen, am 27. Mai tagt dazu der Kita-Ausschuss der Samtgemeinde.

Die Außenstelle ist in den Räumen der Friedenskirchen-Gemeinde untergebracht. Derzeit wird sie von 18 Jungen und Mädchen besucht. Die Haupt-Kita schräg gegenüber am Schulweg unter der Leitung von Marion Tetzlaff hat weitere sieben Kita- und Krippen-Gruppen – und ist voll belegt. Um aus der Außenstelle angesichts dieser Parameter eine eigenständige Kita zu machen, müsste ein Anbau an das Gemeindehaus her. Auf den 200 Quadratmetern müssten ein weiterer Gruppenraum, sanitäre Anlagen, ein Büro, ein Mitarbeiterraum und eine Küche untergebracht werden.

Ziel, die Wünsche der Eltern weitgehend zu erfüllen

Ursprünglich als Übergangslösung geplant, zeichnet sich ab, dass die Außenstelle nicht nur weiter benötigt wird, sondern sogar noch erweitert werden muss. „Wir brauchen die jetzige Außenstelle auf Sicht nicht, weil wir zu wenig Plätze in der Samtgemeinde haben. Dem Gesetz nach müssen wir Eltern nur einen Platz anbieten können, das ist gesichert. Aber wir müssen nicht auf jeden Wunsch eingehen können“, sagt Samtgemeindebürgermeister René Weber. Doch Ziel der Samtgemeinde sei es, so viele Plätze anzubieten, dass man den Wünschen der Eltern möglichst weitgehend nachkommen könne.

Weber würde, um diesem Ziel wieder einen Schritt näher zu sein, gerne die jetzige Außenstelle dauerhaft zu einer Kita machen – passieren muss ohnehin etwas, da die Betriebserlaubnis der Landesschulbehörde für die Außenstelle nur befristet ist. Und Weber würde die Räume gerne von der Kirche mieten, ähnlich dem Konzept in Schönewörde. Dort hat die Gemeinde das Gebäude umgebaut und saniert und für zwölf Jahre an die Samtgemeinde vermietet. Die wiederum hat dort die Einrichtung der Kita übernommen.

Bis dahin ist es in Groß Oesingen aber noch ein weiter Weg. Zwar laufen die Gespräche zwischen Politik und Kirche bereits, ebenso gibt es schon eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des DRK, der Kirche, Politik, Planer und Samtgemeinde-Verwaltung sowie von der Kirchengemeinde grundsätzliche Zustimmung zu dem Projekt. Eine Architektin hat außerdem bereits eine Bestandsaufnahme gemacht und steckt jetzt mitten in der Verfeinerung der Planung sowie der Kostenaufstellung. Hermann Prietzsch, Vorsitzender des Kirchenvorstands, schätzt, dass sich die Kosten „locker auf über 700 000 Euro belaufen“ könnten. Eine Inbetriebnahme der neuen Räume 2023 hält er für realistisch.

Am 27. Mai tagt der Kita-Ausschuss zu dem Thema

Viel wird jetzt allerdings vom politischen Willen abhängen. „Erst wenn die Politik grünes Licht gibt, können wir unsere Hausaufgaben machen“, so Prietzsch. Dann könne die Kirchengemeinde weiter mit dem Kirchenamt und der Landeskirche Hannover reden, beispielsweise über die Vertragsgestaltung. Die Politik ist also am 27. Mai am Zuge. Dann tagt um 16 Uhr der Kita-Ausschuss der Samtgemeinde. Seine Empfehlung wird Grundlage für die weiteren Beratungen des Samtgemeinderates sein, der abschließend entscheidet, ob das Projekt realisiert werden soll.

Von Thorsten Behrens