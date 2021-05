Projekt Ganztag: An der Wesendorfer Grundschule ist ein wichtiger Schritt getan

Wesendorf

Die drei Grundschulen in der Samtgemeinde Wesendorf sollen Ganztagsschulen werden. Für die Wesendorfer Grundschule am Lerchenberg sind die Verantwortlichen jetzt einen wichtigen Schritt voran gekommen, um das Projekt umzusetzen. Der DRK-Kreisverband wurde als externer Partner gewonnen, um das Nachmittagsangebot umzusetzen.

Drei Bieter hatte es gegeben, nachdem die Samtgemeinde die Ganztagsbetreuung für die Wesendorfer Grundschule ausgeschrieben hatte. Zuvor hatte eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Schulen, Politik und Verwaltung die gewünschten Kriterien formuliert. Zwei Bieter hatten letztlich ein Angebot vorgelegt, der Samtgemeinde-Ausschuss entschied sich für jenes des DRK-Kreisverbandes, sagt Samtgemeindebürgermeister René Weber. Starten soll das Ganztagsangebot in Wesendorf am 1. September.

Anmeldungen sollen für vier Tage die Woche gelten

Jörg Bratz Quelle: Privat

Wesendorfs Grundschulleiter Jörg Bratz nannte auf AZ-Anfrage bereits einige Grundlagen des künftigen Ganztagsangebots. Wesendorf soll eine offene Ganztagsschule werden, aber mit einem verbindlichen Anmeldemodus. „Die Anmeldungen gelten für ein halbes Jahr, und zwar für jeweils vier Tage in der Woche, von montags bis donnerstags“, so Bratz. Die Schülerinnen und Schüler sollen in diesem halben Jahr jeweils in festen Gruppen das Angebot wahrnehmen, wobei die Jahrgänge 1 und 2 sowie die Jahrgänge 3 und 4 gemischt würden.

Welche Ideen inhaltlich letztlich umgesetzt werden können, hängt laut Bratz nicht zuletzt davon ab, was die Lehrkräfte und Betreuer anbieten können. „Eine Schach-AG können wir natürlich nur dann anbieten, wenn es jemanden gibt, der Schach spielen und vermitteln kann.“ Den gebe es allerdings in der Tat an der Schule. Und natürlich komme es darauf an, welche Angebote von den Kindern gewählt würden.

Bratz erklärt in diesem Zusammenhang, dass die vorhandenen Lehrerstunden an seiner Schule für den Ganztagsbetrieb nicht ausreichen dürften und man daher auf einen externen Anbieter angewiesen sei, denn: „Wenn sich 100 Kinder anmelden, benötigen wir 35 zusätzliche Stunden“, rechnet Bratz vor.

Der DRK-Kreisverband als jetzt bestätigter externer Anbieter für den Ganztagsschulbetrieb in Wesendorf freut sich auf die nun ausgebaute Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde. Eine solche gibt es bereits seit Jahren im Kita-Bereich. „Jetzt müssen wir gemeinsam mit der Schulleitung den konkreten Personalbedarf bestimmen. Die Personalgewinnung wird dann nochmal etwas Zeit in Anspruch nehmen. Das konkrete Angebot geht aus dem Konzept der Grundschule zum offenen Ganztag hervor, das im Vorfeld von der Schule erarbeitet wurde und der Landesschulbehörde zur Genehmigung vorliegt“, erklärt Silke Stölting, beim DRK-Kreisverband zuständig für die offenen Ganztagsschulen.

So sehen die Pläne für das Ganztagsangebot aus Das im September von Wesendorfs Grundschulleiter Jörg Bratz der Politik vorgestellte, nach wie vor aktuelle und für alle drei Grundschulstandorte in der Samtgemeinde – Wesendorf, Wahrenholz, Groß Oesingen – ähnliche Konzept sieht eine verbindliche Teilnahme am Ganztagsschulbetrieb an vier Tagen – von Montag bis Donnerstag – vor, die Anmeldung gilt jeweils für ein Schuljahr. Zu Beginn sei auch eine halbjährliche Anmeldung denkbar, erklärte Bratz. „Das ermöglicht uns, mit gleichbleibenden Gruppen zu arbeiten und so Themen zu entwickeln“, erläuterte er die Rahmenbedingungen am Beispiel der Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf. Das Ganztagsangebot soll aus Mittagessen bestehen sowie aus Ruhe- und Bewegungsangeboten, Lern- und Übungszeit. Ab 14 Uhr soll es eine Schulstunde lang sogenannte außerschulische Angebote geben, dann ein offenes betreutes Ende bis 15.30 Uhr. Freitags soll es für die Kinder nach dem regulären Unterricht ein Mittagessen sowie eine Betreuung geben. Die außerunterrichtlichen Angebote werden sehr vielfältig aus den Bereichen Musik/Kultur, Sport und Bewegung, Sprache , Technik, Natur und Miteinander bestehen, ergänzt Silke Stölting, beim DRK-Kreisverband Gifhorn zuständig für die offenen Ganztagsschulen. Das DRK soll den Ganztagsbetrieb in Wesendorf übernehmen. In der Lern- und Übungszeit haben die Kinder die Möglichkeit ihre Hausaufgaben anzufertigen, aber auch weitergehend zu lernen und zu üben.

Das Ganztagsangebot für Wahrenholz und Groß Oesingen soll im Schuljahr 2022/2023 starten. In Wahrenholz soll vorher noch das ehemalige Bürgerhaus zur Mensa – eine Grundvoraussetzung für den Ganztagsschulbetrieb – umgebaut werden. In Groß Oesingen dagegen wird an der Mensa bereits fleißig gebaut. Wenn alles gut läuft, soll sie bereits zum kommenden Schuljahr in Betrieb gehen. Die Wesendorfer Grundschüler nutzen die Mensa in der benachbarten Oberschule.

Von Thorsten Behrens