„Pro Wind“ verteilt 20.000 Euro Erlös aus Windenergie an Groß Oesinger Vereine

Groß Oesingen

Nachdem der Förderverein „Pro Wind Zahrenholz“ am 5. Februar 2021 gegründet wurde, hat er gerade mal ein Jahr später schon einen Erlös von 20.000 Euro ausgeschüttet, Ertrag der sechs neuen Windenergieanlagen in der Gemarkung Zahrenholz. Empfänger sind einige Vereine sowie die Kirchengemeinde der SELK.

Sechs Anlagen bei Zahrenholz: Der Förderverein schüttete jetzt Erlös-Anteile an Vereine aus. Quelle: privat

Anträge dafür hatten der Heimatverein Groß Oesingen, die Schützengilde und das Schützenmusikcorps, die DRK-Kindertagesstätte sowie der Sportverein (SV) Groß Oesingen an den Vorstand von Pro Wind Zahrenholz gerichtet. Der Vorsitzende des Fördervereins, Heinrich Heers, machte gegenüber den Vertretern der begünstigten Vereine und der SELK noch einmal deutlich, dass der Förderverein ausschließlich Kultur, Brauchtums- und Heimatpflege sowie die Kinder- und Jugendarbeit im Sport, Kindertagesstätte und Schule finanziell unterstützen und fördern möchte. Dabei stellte Heers die Förderung von Gesang und Musik für Kinder und Jugendliche, die Unterstützung von Aus- und Fortbildungen von Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrkräften in Gesang und Musik, die Förderung der Literatur, Lesungen, Theater und nicht zuletzt die Förderung und Stärkung des Ehrenamtes besonders heraus.

Brückenbau zu Neubürgern und Leuchtturmprojekte mit Kindern und Jugendlichen

Deswegen sollten sich auch unter den Vereinen Kooperationen bilden, die gemeinsam für herausgehobene „Leuchtturmprojekte“ mit Kindern und Jugendlichen sorgen und zum Beispiel durch die Förderung des Singens und der Musik Kinder und Jugendliche dafür begeistern und das Interesse an diesem hohen Kulturgut wecken, so Heers. Diese Ideen könnten auch für den „Brückenbau“ zu Neubürgern dienlich sein, um sie besser und schneller in die dörfliche Gemeinschaft zu integrieren, betonte Heers.

Ferner machte sich der Vorsitzende Sorgen um die Kirche, deren christliche Werte in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung verlören. „Dabei baut doch unsere Kultur auf den christlichen Werten des Abendlandes auf“, sagte Heers. Er wünscht sich mehr Toleranz und christliche Nächstenliebe, um gemeinsam Rahmenbedingungen für ein besseres Miteinander und Füreinander zu schaffen und Ziele für die nächsten 20 Jahre zu definieren.

Anträge für das Jahr 2022 sind noch bis zum 1. Dezember möglich

Die Ausschüttung der ersten 20.000 Euro betrifft die Förderperiode des Jahres 2021, betonte der Vorsitzende. Anträge für das Jahr 2022 können beim Förderverein Pro Wind Zahrenholz noch bis zum 1. Dezember 2022 eingereicht werden. Sie werden anschließend durch den Vorstand bewertet und entschieden.

Dieter Rieken vom Heimatverein, Thorsten Unger von der Schützengilde und Katharina Piep vom Schützenmusikcorps, Probst Dr. Daniel Schmidt von der SELK, Christian Dehne vom SV und Marion Tetzlaff von der DRK-Kita dankten für die Zuwendungen. Man könne das Geld sehr gut für besondere Zwecke gebrauchen, die die Kommunen nicht finanzieren könnten. Und in diesem Jahr steht auch die 800-Jahr-Feier von Groß Oesingen im Vordergrund, an der sich alle Vereine und die Kirchengemeinden umfangreich beteiligen werden. Auch dafür können sie die Zuwendungen gut gebrauchen.

Von Hans-Jürgen Ollech