Pro-Wind-Zahrenholz verteilt Teil der Erlöse aus dem Windpark

Zahrenholz

Seit dem 5. Februar 2021 gibt es den Verein Pro-Wind-Zahrenholz, der im Rahmen einer Digitalversammlung gegründet wurde und in der Zwischenzeit beim Amtsgericht in Hildesheim als eingetragener Verein registriert ist. Zudem erlangte der Verein die Gemeinnützigkeit beim Finanzamt Gifhorn und ist damit ein rechtsfähiger Verein. Nun fand die konstituierende Sitzung statt.

Der Verein Pro-Wind-Zahrenholz wurde gegründet, um aus den Erlösen, die im Rahmen eines bereits geschlossenen Vertrages mit dem Windparkbetreiber fließen, die Vereine in der Gemeinde und Umgebung zu unterstützen. Gemäß der Vereinssatzung sollen alle eingetragenen Vereine die Möglichkeit bekommen, jährlich Anträge einzureichen, um an den Erlösen teilzuhaben und so zusätzliche Vorhaben realisieren zu können. Der Schwerpunkt der Ausschüttung sollte der Bewahrung und Förderung der heimischen Kultur und der Investition in die Zukunft dienen, wünschte sich Vorsitzender Heinrich Heers und nannte dazu unter anderem die Förderung der Musik durch Konzerte oder die Einrichtung von Literaturabenden, die Aus- und Fortbildung von jungen Menschen in den Chören, Musik- und Posaunenchören sowie die Förderung im Bereich der Jugend, im Sport oder der Jugendfeuerwehr.

Ein Antrag liegt dem Verein bereits vor

Der Vorsitzende: Heinrich Heers. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Ein Antrag liege dem Verein bereits vor, der allerdings erst zum Jahresende beschieden werden soll. Noch können weitere Anträge für 2021 eingereicht werden, die Frist endet am 30. November. „Nun beginnt der Verein zu leben“, sagte der 1. Vorsitzende.

Die elf Mitglieder hatten zuvor Heinrich Heers zum Vorsitzenden, Andreas Heers zum Stellvertreter sowie zur Kassenwartin und Schriftführerin Anette Heers gewählt, die Kasse prüft Mathias Cohrs. Bei der konstituierenden Sitzung waren auch die verantwortlichen Projektentwicklern der WKN GmbH / PNE Group aus Husum, Sven Hünefeld und Torge Ranneck, sowie die Projektleitern der PNE – Pure New Energy – aus Cuxhaven, Jens Peters und Sönke Moritz.

Hünefeld von der WKN stellte sein Unternehmen vor und machte deutlich, dass das Unternehmen mittlerweile in zwölf Ländern aktiv sei, 900 Windenergieanlagen (WEA) realisieren konnte und damit 1800 Megawatt Strom erzeuge. Das Unternehmen zeichnet für die Planung, Erschließung und Betreibung des Windparks Zahrenholz verantwortlich.

Die sechs Windräder haben eine Gesamthöhe von 164,5 Meter

Der Projektleiter und Prokurist der PNE Jens Peters erläuterte den Mitgliedern die Technik des Windparks Zahrenholz. Dort sollen sechs Windräder des Typs Nordex N131-3600 aufgestellt werden. Sie haben eine Nabenhöhe von 99 Meter, eine Gesamthöhe von 164,5 Meter, einen Rotordurchmesser von 131 Meter und erzeugen eine Gesamtnennleistung von 21,60 Megawatt. Die durchschnittliche Jahresstromproduktion deckt damit den Strombedarf für 14 400 Haushalte ab, betonte der Projektleiter. Um den erzeugten Strom ins Netz zu bekommen, hat das Unternehmen bereits ein Umspannwerk in Teichgut errichtet, das 80 Megawatt aufnehmen und verarbeiten kann.

Hier soll auch der Strom aus dem zukünftigen Windpark Groß Oesingen mit einfließen, wenn dieser errichtet ist, sagte Peters. Seit Februar wird gebaut, sodass die sechs Windenergieanlagen im Oktober, spätestens November komplett ans Netz gehen können, freute sich der Projektleiter und sorgte damit für zufriedene Gesichter beim Verein Pro-Wind-Zahrenholz.

Von Hans-Jürgen Ollech