Wie schwer darf das neue Feuerwehrfahrzeug sein?

Die Ortsfeuerwehr in Pollhöfen soll ein neues Einsatzfahrzeug bekommen – ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Doch wie schwer darf es eigentlich sein? Eine wichtige Frage, mit der sich am Donnerstag der Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Wesendorf befasste. Denn von ihr hängen noch diverse andere Punkte ab.

Im Rahmen der Feuerschutzkonzeption bekommt Pollhöfen ein neues Fahrzeug. Das Kommando unter Ortsbrandmeister Thorsten Bergmann hat mit der Samtgemeinde die Eckdaten erarbeitet, jetzt sollte der Feuerschutzausschuss beraten, um eine Empfehlung für den Samtgemeinderat abzugeben, denn der entscheidet letztlich. Aber eine Differenz von 1,3 Tonnen beim zulässigen Gesamtgewicht machte es den Politikern nicht leicht. Denn von der Wehr wird eigentlich ein Fahrgestell bis 7,49 Tonnen favorisiert – von den Politikern allerdings eines bis 8,8 Tonnen. Letzteres kostet nicht wirklich mehr, ermöglicht aber eine höhere Zuladung beispielsweise beim Wasser – erfordert allerdings auch einen anderen Führerschein.

Einstimmigkeit im Ausschuss

Die älteren Mitglieder der Wehr haben den erforderlichen Schein laut Bergmann. Bei den jüngeren Brandschützern gibt es da noch Nachholbedarf. „Ich hatte daher gedacht, Pollhöfen ist noch nicht reif für das größere Fahrwerk“, so Bergmann. Samtgemeindebürgermeister René Weber favorisierte aber genau das, und auch andere Politiker sahen die Vorteile. „Das wäre ein Schritt in die Zukunft“, sagte beispielsweise Jürgen Hildebrandt ( SPD) und schlug vor, beim Beschluss für den Samtgemeinderat das Gesamtgewicht offen zu lassen – denn das Thema soll auch noch einmal im Samtgemeindeausschuss besprochen werden sowie mit dem Planer für die Feuerwehrbedarfsplanung. Die soll übrigens am 25. Juni den Fraktionen und dem Wehrkommando vorgestellt werden. Entsprechend fiel dann auch der Beschluss des Ausschusses aus – einstimmig, ohne festgeschriebenes Gesamtgewicht, aber grundsätzlich für die Beschaffung.

Gemeindebrandmeister Torsten Winter warb in diesem Zusammenhang bei der Samtgemeinde für die Ortswehr Pollhöfen. „Die jungen Mitglieder sind verlässlich, sie werden auch in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen. Es lohnt sich, in die Führerscheine zu investieren. Aber wir müssten bald damit anfangen, damit wir ausreichend Fahrer haben, wenn in einem Jahr das Fahrzeug kommt.“ Hintergrund für Winters Ansage ist, dass die Samtgemeinde Wesendorf Feuerwehrführerscheine der Klasse C finanziert.

Anbau an das Feuerwehrhaus

In die Fahrzeughalle in Pollhöfen passt das neue Fahrzeug mit Wassertank auf jeden Fall – weil das Feuerwehrhaus gerade erweitert wird. Es erhält einen rund 46 Quadratmeter großen Umkleideraum für die rund 40 aktiven Mitglieder der Wehr. Geschätzte Kosten: 130 000 Euro. Das war nötig geworden, weil die Spinde bisher in der Fahrzeughalle standen – nach Geschlechtern getrenntes Umziehen war dadurch kaum möglich, auch barg die Lösung Unfallgefahren. Der Anbau erfolgt auf der kleinen Grünfläche zwischen Fahrzeughalle und Osterfeldstraße. Auch eine zweite Toilette ist vorgesehen.

Von Thorsten Behrens