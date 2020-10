Pollhöfen

Ordentlich gewerkelt wird seit Wochen am Feuerwehrgerätehaus in Pollhöfen. Das bekommt einen neuen Anbau. Doch wann der fertig sein wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen – nicht zuletzt wegen Corona.

„Wir hoffen, dass wir das Dach zu haben, bevor die schlechte Witterung kommt“, erklärte René Weber, Bürgermeister der Samtgemeinde Wesendorf. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden? „Das lässt sich wegen Corona nicht sagen. Es darf immer nur eine Firma auf der Baustelle arbeiten, nicht wie sonst eigentlich üblich mehrere Firmen gleichzeitig. Dadurch verzögert sich die Fertigstellung.“ Wie auf anderen Baustellen bundesweit übrigens auch, betont der Verwaltungschef. Der Anbau erfolgt auf der kleinen Grünfläche zwischen Fahrzeughalle und Osterfeldstraße.

Anzeige

Ein rund 46 Quadratmeter großer Umkleideraum für die Brandschützer entsteht

Ein weiterer Grund für Verzögerungen ist ein Personalausfall im Bauamt der Samtgemeinde aus Krankheitsgründen. Allerdings wurde inzwischen ein externer Bautechniker beauftragt. Das wiederum sorgte für eine Preissteigerung – zusätzlich zu den ohnehin gestiegenen Preisen im Bausektor. Angesetzt hatte die Samtgemeinde ursprünglich 90 000 Euro – vergleichbar zum Anbau ans Feuerwehrhaus in Groß Oesingen, der 2015 entstand. Inzwischen liegt die Kalkulation bei rund 130 000 Euro.

Eine Einweihungsfeier, wenn der rund 46 Quadratmeter große Anbau – ein Umkleideraum für die rund 40 aktiven Mitglieder der Wehr, auch eine zweite Toilette ist vorgesehen – fertig gestellt ist? Weber winkt ab. Das wird wegen Corona wohl eher nichts: „Vielleicht, wenn Corona vorbei ist.“ Möglicherweise könnte das was im nächsten Sommer werden, falls die Ortswehr da wieder ein Feuerwehrfest feiern kann.

Die Ortswehr hat sich massiv in die Maßnahme eingebracht

Die hat sich übrigens massiv in den Bau eingebracht, bestätigt Pollhöfens Ortsbrandmeister Torsten Bergmann. Vor allem das Kommando sei bei den Arbeiten aktiv gewesen – wegen Corona habe man nur bei größeren Aktionen weitere Kameraden dazu geholt. Doch auch die hätten kräftig mit angepackt: Malerarbeiten auch im Altbereich, die Heizung, die Sanitärinstallationen, Außenwasserhähne, Bodenarbeiten zählt Bergmann auf. Gleichzeitig dankte er der Samtgemeinde für die Investitionen in die Pollhöfener Feuerwehr, bekräftigte aber auch den hohen Stellenwert der Brandschützer für den Ort.

Notwendig ist der Anbau, weil die Wehr ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug bekommen soll. Und das wird größer als das bisherige ausfallen, zudem waren bisher die Spinde der Feuerwehrmitglieder in der Fahrzeughalle untergebracht, das barg Unfallgefahren. Und ein geschlechtergetrenntes Umziehen war nicht möglich. Der Samtgemeinderat hat im Juli bereits 167 000 Euro für das Fahrgestell sowie 5000 Euro für die Ausstattung des Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser bewilligt, die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL) bekam den Auftrag, die Ausschreibung zu erarbeiten. Am 27. Oktober fährt eine Abordnung aus der Samtgemeinde Wesendorf nach Hannover zu einer Vergleichsvorführung verschiedener Fahrzeugtypen. In Abstimmung mit der Feuerwehr über Schwerpunkte wie Zuladung und Wassermenge soll dann die Entscheidung für ein Fahrzeug fallen – welches dann über die KWL rechtssicher ausgeschrieben wird.

Von Thorsten Behrens