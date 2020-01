Pollhöfen

Eine geringe Summe Bargeld sowie diverse Honiggläser haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag gestohlen. Ihre Beute entwendeten die Täter, indem sie in der zeit von 20 bis 10 Uhr in Pollhöfen, Langwedel und Alt Isenhagen die Geldkassetten mobiler landwirtschaftlicher Verkaufsstände aufbrachen. Die Eier ließen die Diebe liegen. Alle drei Verkaufsstände werden laut Polizei von demselben Landwirt betrieben. Die Polizei in Hankensbüttel bittet um Hinweise unter Tel. (0 58 32) 9 77 70.

Von OTS