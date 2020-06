Finja, Svenja und Heidschnucke Lucky sind dicke Freunde

Pollhöfen

„Lucky hat mehr Spaß als andere Lämmer“, sagt Sandra Fricke mit einem Lächeln. Ein Blick auf den Rasen hinter dem Haus zeigt, warum. Dort tobt das Heidschnuckenjunge munter herum – gemeinsam mit Finja (11) und Svenja (9) Fricke. Die beiden Mädchen kriegen nicht genug von ihrem neuen Familienmitglied – und das nicht von ihnen.

Ihm geht es ganz schön gut: Heidschnucke Lucky bei Familie Fricke in Pollhöfen. Quelle: Thorsten Behrens

Kein Wunder, denn immerhin verdankt Lucky den Töchtern von Sandra Fricke irgendwie sein Leben. Und seinem eigentlichen Besitzer Karl-Heinz Fricke, dem Großonkel der Mädchen. Und deren Opa Herbert Fricke. Und das kam so: Am 22. April morgens wurde Lucky auf dem Hof von Karl-Heinz Fricke geboren. „Mein Bruder hält die Tiere als eine Art Rasenmäher“, schmunzelt der Opa. Jedes Jahr gibt es Jungtiere – und bei Zwillingsgeburten kommt es bei Heidschnucken durchaus vor, dass das schwächere Lamm von der Mutter verstoßen wird. Lucky war das schwächere Lamm des Wurfs, die Mutter nahm nur seine Schwester Susi an, schob Lucky immer wieder weg. „Da muss man innerhalb von 24 Stunden reagieren, sonst stirbt das Jungtier. Es benötigt ganz schnell die erste Milch, also haben wir Luckys Mutter gemolken und ihn mit der Milch gefüttert“, erzählt Sandra Fricke. Anfangs fünf- bis sechsmal am Tag, bis spät in die Nacht.

Toben durch den Garten

Und von Anfang an waren Finja und Svenja dabei. „Mama und Opa haben uns in den Garten geholt und gesagt, wir sollen langsam sein, sonst beißt er.“ Tat Lucky aber nicht, sondern schloss sofort Freundschaft mit den beiden Mädchen: „Wir haben beide Yippieh gerufen, als wir ihn gesehen haben.“ Beide kümmern sich darum, dass Lucky gefüttert wird, machen seine Milch fertig, toben durch den Garten – und führen ihn sogar an der Leine durch das Dorf. Sogar das Hinlegen hat die Heidschnucke von den Schwestern gelernt. Zuerst wollte Lucky nicht – dann haben sich die Mädchen selbst hingelegt und schon kam Lucky an, machte es ihnen nach und kuschelte sich an sie. „Finja stellt sich morgens den Wecker für sein Frühstück. Den ganzen Tag versorgt sie ihn verlässlich und führt Tagebuch, was er trinkt“, freut sich Mutter Sandra Fricke, die Lucky auch seinen Namen geben hat. Und auch Svenja ist immer mit zur Stelle und packt mit an. Sie kennt das wie ihre Schwester von den anderen Tieren, die mit der Familie leben. „Wir haben Hund, Katze, Hühner, Küken“, zählt sie auf. Und alle haben „Freudennamen“ wie Happy oder Joy.

Die Heidschnucken kamen mit den Römern Früher weideten Heidschnucken in der Heide, hielten damit die Kulturlandschaft sauber, indem sie junge Bäume verbissen und so ein Verwachsen der Flächen verhinderten. Mit dem ständigen Zurückgehen der Heidschnuckenzucht aber wird auch die Pflege der Heide vor größere Probleme gestellt. Eigentlich müsste die Heidefläche alle vier Jahre gemäht werden, um eine Verwilderung zu verhindern. Heute gibt es nur noch wenige Herden, die auch zur Pflege der Heidelandschaften – im Landkreis Gifhorn gibt es neben dem Heiligen Hain bei Betzhorn noch größere Heideflächen bei Winkel sowie die Schnuckenheide bei Repke – eingesetzt werden. Die meisten Heidschnucken werden von eher privaten Züchtern als Fleischlieferanten gehalten – oder als Haustiere. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist in Deutschland nach wie vor die Lüneburger Heide, doch wegen ihren Fleisches werden sie in vielen Gegenden Europas gehalten. Mit den Römern kamen die Schnucken aus Sizilien und Korsika über die Alpen nach Deutschland. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schafen tragen sie kein Woll-, sondern ein Haarkleid, welches bei Regen durchnässt und bei vielen Tieren zu Lungenentzündungen führt. Das Haar ist gräulich gefärbt und lang. Die Lämmer werden schwarz geboren und nehmen im zweiten Jahr die Farbe ihrer Eltern an. Männliche wie weibliche Tiere tragen Hörner. Zwillingsgeburten sind bei Heidschnucken nicht selten, Drillingsgeburten dagegen schon. Nicht immer, aber durchaus des Öfteren, wird bei Zwillingsgeburten das schwächere der Jungen vom Muttertier verstoßen und stirbt.

„Lucky ist nicht nur eine gute Abwechslung in Corona-Zeiten, sondern erzieht die Kinder auch zur Verantwortung“, freut sich Opa Herbert Fricke, dass die Drei sich so gut verstehen. Er hat im heimischen Hühnerstall ein Stück abgeteilt, in dem Lucky jetzt lebt – zu Beginn unter Rotlicht, um die nötige Wärme zu bekommen. „Wenn er im Stall ist und draußen die Stimmen der Kinder hört, wird er wild und will raus, um mit ihnen zu spielen“, erzählt er. Und natürlich ist der Garten Luckys Revier. Neugierig ist er, geht gerne mal an die Hecke oder auch an die Blumen in den Töpfen. Und inzwischen frisst er auch schon Heu und Trockenfutter, bekommt aber immer auch noch Lämmermilch, welche die beiden Mädchen anrühren. Und manchmal frisst er auch Blumenerde aus den Töpfen. Und Lucky ist wasserscheu. „Bei Regen stellt er sich unter die Bäume, den mag er nicht“, lacht Opa Herbert Fricke.

In drei Monaten zurück zur Herde

„Es ist beschlossen, Lucky wird weder verkauft noch geschlachtet“, sagen Svenja und Finja mit Nachdruck. „Deswegen wurde er kastriert, damit er wieder zurück zu seiner Herde kann“, ergänzt ihre Mutter. Das wird in etwa drei Monaten sein. Doch Finja und Svenja sind sicher, dass ihre Freundschaft noch viel länger halten wird.

Ersatzmutter: Finja Fricke füttert Lucky – manchmal darf ihre Schwester Svenja auch füttern. Quelle: Thorsten Behrens

Von Thorsten Behrens