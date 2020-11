Wittingen

Die Polizei sucht wegen einer Unfallflucht nach einem Unbekannten. Am Dienstag gegen 10.20 Uhr befuhr den Beamten zufolge ein dunkler PKW den Umweg in Wittingen in Richtung Uelzener Straße und beschädigte in Höhe der Müllerschule einen BMW, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkte. Der linke Außenspiegel des BMW wurde beschädigt, der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 entgegen.

Von OTS